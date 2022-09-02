新北影響力系列／林峻丞匯聚三峽資源 啟動創生能量

甘樂文創執行長林峻丞因工作走遍全台，最終選擇返鄉回到三峽重新發展，他成立甘樂文創，在三峽知名的觀光景點之外，由淺入深探索故鄉動人風采，透過體驗傳統的藍染DIY，開啟深入在地文化之旅。林峻丞說，對於愛鄉愛土這件事，應該是要深入在這個世代的每一個人的生命當中，變成台灣人的DNA。

林峻丞並致力投入藝文與聚落發展工作，經營展演空間、發行文創刊物、帶領地方青年耕耘社區營造等，並以實際行動滾動三峽文化活水，綻放繽紛在地生命力。

其實林峻丞的成長過程並不平順，雙親離異、父親酗酒，又遇家族經濟危機，只好提前進入職場。擔任瘋台灣節目企劃編導時，接觸到社區經營與地方在地產業，他經常思索，店家特色是什麼，有些橋段怎麼互動，如何運用創意包裝行銷。從台北回到家鄉後，開始關注三峽的發展。

「記得有次朋友打電話問三峽哪裡好玩，我竟然講不出來。」不禁讓林峻丞反思，是三峽真的沒有值得推薦的旅遊景點，還是自己根本就不夠了解故鄉。回到三峽後，他結識許多在地藝術家與文史工作者，開始覺得身為在地青年，應當為故鄉做些事。

經過長期努力，橫跨了深度文旅、文化教育、社區營造、文創設計、良食教育等領域，並串連社區資源，結合良食店舖、工藝職人、社區學校與企業夥伴，提供彼此合作機會，匯集地域創生動能，持續為鄉土帶來正向影響力，實現與土地共生、共創、共好願景。

林峻丞2015年創辦小草書屋，專門陪伴三峽地區弱勢孩子。他把書屋定義成一種夢想學校，期許讓這些孩子有作夢跟實踐夢想的權力。也因為自己的成長背景，林峻丞更能感同身受，孩子的家庭環境是孩子本身的課題，沒有人能改變，但是唯有自己才有辦法改變自己的命運。

甘樂文創培育的每一個孩子，都有屬於自己生命成長的故事。林峻丞指出，有個情緒障礙的孩子，過去是吃書屋飯長大的，今年從高中畢業，這幾年每天晚上回書屋幫忙煮飯，將餐飲科學到的專業帶回書屋，「現在換他奉獻。」