新北樂壇新星音樂會 9月新北藝文中心登場

2022新北市樂壇新星今年從眾多傑出音樂家脫穎而出10組新星，皆具有優秀實力與豐富演出經驗，自9月7日起至11月陸續於新北市藝文中心演藝廳登場演出。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市樂壇新星甄選是國內青年音樂界具指標性的一大盛事，除了提供新北市各項資源以外，更給予具有音樂潛力的青年藝文人才展現自我實現夢想的舞臺。

9月7日初登場的《Duo Renaissance》，由鋼琴家吳怡慧、小提琴家丁章媛所組成，帶來《法國琴緣》將呈現法國音樂在不同時期的多重樣貌，透過拉威爾、蕭頌等人的作品，為聽眾帶來詩意的浪漫意境。

9月8日則是由22歲的旅歐鋼琴家陳冠偉帶來《霧海上的旅人》，重點曲目為舒伯特流浪者幻想曲，如同旅人眼中峭壁山崖及雲霧繚繞的景象，希望藉此呈現浪漫主義精神，帶出十九世紀歐洲藝術的輝煌。

9月14日登場的是女高音余佩珊，以《愛，到了極致》為音樂會主題，透過李斯特及畢琦的作品，描述為嚮往愛情不安與矛盾的反差情緒，帶大家從音樂中經歷愛和被愛的心路歷程。

9月15日壓軸的是由男中音陳集安、低男中音陳冠銘以及鋼琴家王庭悅組成的「男高音止步」，透過聲樂獨唱及重唱的方式展現作品多元的音樂風格及內涵且富有戲劇張力，不僅有歌劇選粹還有德文藝術歌曲，搭配敘述者的劇情介紹和串場演出，以不一樣的組合與形式重新詮釋。

文化局說，2022新北市樂壇新星音樂會，自9月開始至11月音樂不間斷，讓更多熱愛音樂、藝文朋友可透過新星們的閃亮音樂會，欣賞樂壇新星精采的技藝與舞台魅力。