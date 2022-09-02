快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮萍家庭兒虐事件層出不窮 專家分析國內缺乏3大面向

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
浮萍家庭兒虐事件層出不窮，國衛院邀請專家分析，國內需加強親職教養能力的培訓、一站式在地化社區服務及服務不漏接的整合性三大面向。記者沈能元／攝影
浮萍家庭兒虐事件層出不窮，國衛院邀請專家分析，國內需加強親職教養能力的培訓、一站式在地化社區服務及服務不漏接的整合性三大面向。記者沈能元／攝影

近期兒虐、兒少疏忽等社會事件層出不窮，背後常牽涉情感、情緒、家庭、經濟、疾病、藥癮等各類社會議題。去年國衛院論壇中，台大社會工作學系主任吳慧菁主持討論「風險家庭安全照護：領域建構與人才培育」議題，分析世界各國對風險家庭的援助與照護模式，發現國內對易受社會忽視並汙名化弱勢族群，缺乏「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」三大面向。

新冠疫情侵襲全球2年多，世界各國經歷不同等級的封鎖，遠距工作型態變革卻伴隨離婚率與家庭暴力的成長，而社會經濟的劇烈衝擊，加劇了M型社會的現象，因經濟、情緒、疾病、家庭、藥癮等因素造成的兒童虐待、兒少疏忽的社會事件也常見於新聞中。

吳慧菁表示，以往處理兒虐、兒少疏忽等社會事件，多關注個人問題、如何復歸社區等，但細究原因發現，此類高風險家庭或稱浮萍家庭，許多是「曾經在案或已經結案，甚至是被通報多次，但從未開案的族群」，而這些風險家庭的家長可能合併身心疾病、物質濫用或受刑人議題，其複雜性及特殊性極需資源挹注、積極提供持續照護。

吳慧菁說，國衛院論壇去年召集專家研議分析，針對多國面對浮萍家庭時，所提出的持績援助與照護模式，並強調預防性政策，如澳洲、紐西蘭、英國、瑞典等均有相關策略、甚至歐盟國家的毒品政策也納入協助高風險家庭，同時重視易受社會排除與汙名化弱勢族群的「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」，此為我國較為缺乏的部分。

除此之外，社會工作專業服務人員缺乏與知能不足也是一大問題。吳慧菁說，主因是對「風險家庭」的陌生、恐懼與排斥，服務意願與量能相對有限。吳慧菁說，雖然學校多開設心理衛生、物質成癮及司法矯治等課程，但需打破科別主義，設計更細緻內容，提升專業人員完整知能。

吳慧菁說，每當兒虐等悲劇發生，輿論矛頭常指向家防中心、社會局、心衛中心、矯正機構或相關一線服務人員，但誰都不願悲劇發生，這需要社會大眾一同消滅對高風險家庭的刻板印象與烙印，再經多元跨專業團隊的專業服務人員輔導，增加風險族群的親職能力與家庭功能，協助浮萍家庭具備支撑復原的力量、促進社區生活，並藉由早期介入、服務不漏接，讓受虐孩子不脱隊，共同營造一個安全、友善及自由的社會。

紐西蘭

延伸閱讀

台東沿海風浪增強 專家籲農友加強防颱措施

1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 陸專家籲關注心理健康

專家：美對中國斷供高端GPU 陸企不得不暫時購買更多老一代GPU

你說的維生素D跟我說的不一樣？專家詳解三種維生素D

相關新聞

無法克制食慾 電一下大腦沒副作用

減肥關鍵仍在節制，即使有勇氣採氣球療法等侵入式手段，若無法持續抗拒食物的誘惑，什麼減肥方式都會前功盡棄，而控制力不夠，可能該懷疑是大腦訊號出問題。一群外科醫生在暴食症肥胖患者大腦植入一種設備，會檢測患者何時產生對暴飲暴食的渴望，然後立即發送小訊號阻斷渴望，讓患者不僅成功抑制食慾，體重也大幅減輕。

獨／汽車道施工卻管制機車族 他嘆：台灣交通政策縮影

新北大橋是機車族往返板橋及三重地區最便捷的路線，不過卻有民眾近日行經新北大橋時，發現施工單位為了要維修機車道上方汽車道橋...

中秋賞月有好去處 國道服務區也有私房賞月景點

每逢中秋佳節，月圓人團圓的夜晚，是否覺得月亮格外皎潔明亮呢？交通部高公局與您分享蘇澳、清水、泰安、中壢服務區的私房景點，...

新北影響力系列／林峻丞匯聚三峽資源 啟動創生能量

甘樂文創執行長林峻丞因工作走遍全台，最終選擇返鄉回到三峽重新發展，他成立甘樂文創，在三峽知名的觀光景點之外，由淺入深探索...

吃角子老虎來了！台彩推2款新刮刮樂 總獎金逾13.8億元

台灣彩券公司今天推出2款刮刮樂新品「吃角子老虎」與「獎金倍倍樂」，「吃角子老虎」每張售價300元，頭獎300萬元，票面上...

打造在地私房景點 國聖港燈塔啟動整建工程

台灣本島極西點台南市國聖港燈塔，因長年受海風侵襲有結構安全疑慮，交通部航港局預定今年9月5日啟動整建工程，施工期間將暫時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。