浮萍家庭兒虐事件層出不窮 專家分析國內缺乏3大面向

近期兒虐、兒少疏忽等社會事件層出不窮，背後常牽涉情感、情緒、家庭、經濟、疾病、藥癮等各類社會議題。去年國衛院論壇中，台大社會工作學系主任吳慧菁主持討論「風險家庭安全照護：領域建構與人才培育」議題，分析世界各國對風險家庭的援助與照護模式，發現國內對易受社會忽視並汙名化弱勢族群，缺乏「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」三大面向。

新冠疫情侵襲全球2年多，世界各國經歷不同等級的封鎖，遠距工作型態變革卻伴隨離婚率與家庭暴力的成長，而社會經濟的劇烈衝擊，加劇了M型社會的現象，因經濟、情緒、疾病、家庭、藥癮等因素造成的兒童虐待、兒少疏忽的社會事件也常見於新聞中。

吳慧菁表示，以往處理兒虐、兒少疏忽等社會事件，多關注個人問題、如何復歸社區等，但細究原因發現，此類高風險家庭或稱浮萍家庭，許多是「曾經在案或已經結案，甚至是被通報多次，但從未開案的族群」，而這些風險家庭的家長可能合併身心疾病、物質濫用或受刑人議題，其複雜性及特殊性極需資源挹注、積極提供持續照護。

吳慧菁說，國衛院論壇去年召集專家研議分析，針對多國面對浮萍家庭時，所提出的持績援助與照護模式，並強調預防性政策，如澳洲、紐西蘭、英國、瑞典等均有相關策略、甚至歐盟國家的毒品政策也納入協助高風險家庭，同時重視易受社會排除與汙名化弱勢族群的「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」，此為我國較為缺乏的部分。

除此之外，社會工作專業服務人員缺乏與知能不足也是一大問題。吳慧菁說，主因是對「風險家庭」的陌生、恐懼與排斥，服務意願與量能相對有限。吳慧菁說，雖然學校多開設心理衛生、物質成癮及司法矯治等課程，但需打破科別主義，設計更細緻內容，提升專業人員完整知能。

吳慧菁說，每當兒虐等悲劇發生，輿論矛頭常指向家防中心、社會局、心衛中心、矯正機構或相關一線服務人員，但誰都不願悲劇發生，這需要社會大眾一同消滅對高風險家庭的刻板印象與烙印，再經多元跨專業團隊的專業服務人員輔導，增加風險族群的親職能力與家庭功能，協助浮萍家庭具備支撑復原的力量、促進社區生活，並藉由早期介入、服務不漏接，讓受虐孩子不脱隊，共同營造一個安全、友善及自由的社會。