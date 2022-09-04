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人生一定要熱血一次 網推環島選這交通工具最方便！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
人生一定要熱血一次 網推環島選這交通工具最方便！ 圖片來源/unsplash
人生一定要熱血一次 網推環島選這交通工具最方便！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「環島旅行交通工具」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的環島旅行六大交通工具排行。

台灣有著「福爾摩沙」的美名，身在這座寶島的你曾深入了解台灣嗎？不少人選擇透過環島的方式來了解台灣，而想要環島，首先必須選擇一個適合自己的交通工具，才能玩得舒服盡興，究竟大眾都偏好什麼樣的環島方式呢？

「機車」環島方便性高、風景佳 「火車」環島成懶人首選

▲ 環島旅行TOP6交通工具 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 環島旅行TOP6交通工具 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對環島交通工具的相關討論，發現「機車」是不少民眾的首選，有機車環島經驗的網友分享「騎機車省去找停車位的時間，方便很多」、「騎車與開車最大的不同，是坐在汽車的小空間裡，永遠只有起點跟目的地，但騎車時，你就是風景的一部分」，認為機車除了方便性與靈活度高，不受視線阻擋的優點，能將台灣的美景完整映入眼簾，更是他們選擇機車的決定性因素，不過，有鑑於近期機車環島曾發生多起事故，也有好心網友表示「機車是肉包鐵，要注意車速跟大車，不要為了搶快亂鑽」，提醒大眾在行車上需注意安全。

此外，日前有位15歲的少年背著過世阿嬤的照片「徒步環島」，引起社群高度關注與熱烈討論，網友看到後感動說道「能徒步環台不是意志超堅定，不然就是心中有一個一定要完成的夢」，而有經驗的網友也分享徒步環島的3大體驗是「台灣的人情味」、「挑戰自我，累積成就感」、「轉換心境，改變心態」，表示這些都是透過交通工具體驗不到的，唯有依靠自己的雙腳走入地方，才能實際感受。

另一方面，「自行車」環島也受到民眾專注，網路上不少留言，像是「一群人一起單車環島超熱血！」、「自行車環島是靠自己的力量，跟機車真的感覺不一樣」、「騎單車可以慢慢欣賞風景」，表示騎單車除了感受熱血，相較汽機車，更能控制旅行的步調，民眾也不忘提醒「騎單車是依靠人力前進的環島方式，最好在出發前先自主鍛鍊一下」；而另一派網友則說道「騎車環島對我來說太熱又太累，沒辦法好好放慢腳步，就選擇火車環島」、「上車睡覺，下車大家一起high起來」、「適合懶人路線」，認為火車環島不須考慮天氣，還能省下體力，適合想悠閒環島的朋友。

無論是機車、徒步還是搭乘大眾交通工具環島，都有各自的優點及特色，你也想熱血一次嗎？心動不如馬上行動，將網友的分享筆記下來，開始規劃最適合自己的環島方式吧！

觀看原文→https://reurl.cc/AO6MAK

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

徒步環島 單車 環島

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