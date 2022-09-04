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金色海浪來襲！全台金針花熱門景點登場

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
金色海浪來襲！全台金針花熱門景點登場。 圖片來源/unsplash
金色海浪來襲！全台金針花熱門景點登場。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「金針花」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大金針花景點。

金針花又名忘憂草、萱草，象徵著子女與母親的親情，而每年8到10月，隨著各地的金針花陸續盛開，許多遊客也慕名前往，如果希望一睹美麗的金針花海，那就一起來看看最受網友熱議的金針花景點有哪些吧！

網推「六十石山」金針花海為人生景點 「百吉休閒農場」成北部人福音

▲ 金針花景點TOP7 網路聲量排行。 圖片來源/unsplash
▲ 金針花景點TOP7 網路聲量排行。 圖片來源/unsplash

觀察網友熱議的金針花景點，發現許多人最常想到的是位於花蓮的「六十石山」，號稱「台灣小瑞士」的六十石山擁有一望無際的美景，站在觀景台鳥瞰，能看見滿山滿谷的金針花，去過的網友紛紛留言「好像來到國外」、「這裡真的是一生一定要來一次的地方」；同在花蓮的「赤科山」也備受關注，賞花經驗豐富的部落客發文說道「赤科山的金針花顯得比較密集，而且海拔高，相較於六十石山的一望無際，更有被群山包圍的感覺」、「好像伸手就能擁抱絕美的金針花毯」，表示赤科山金針花的特色是開花密度較高。

另一方面，與前兩者並列為東部三大金針花栽植區的「太麻里金針山休閒農業區」，也是不少民眾愛去的賞金針花景點之一，就有民眾分享旅遊心得，如「越高處金針花開的越漂亮，沿途太平洋蔚藍海岸線盡入眼前，賞金針花看海景是太麻里金針山特色」、「雖然金針花的範圍不像六十石山密集，但同時能看到山景跟海景就是最棒的風景了！」，認為賞花同時能看到海，是金針山跟其他景點不同的地方。

除了東部的金針花海，西半邊的「虎山巖金針花」與「百吉休閒農場」因地理位置方便，成為新興熱門景點，「虎山巖金針花」雖屬於私人所有，但主人免費開放，附近設有寬闊的停車位；而位於桃園的「百吉休閒農場」，近期也引起熱烈討論，有在地人分享「面積雖沒有很大，但不用跑到大老遠的花東去，而且還有大型免費停車場，老闆真是佛心來著」，其他網友也紛紛讚嘆「終於不用跑到花蓮了！」，而地理位置的便利性，也讓百吉休閒農場成為不少北部民眾一日遊景點的選擇之一。

即將到來的中秋連假是否有規劃了呢？不妨參考上述排行挑選自己喜歡的金針花景點，確認好對應開花時期後，與家人、朋友來趟溫馨的賞花之旅吧！

觀看原文→https://reurl.cc/zNpqNQ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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