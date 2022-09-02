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衛福部台東醫院「五星級檢驗科」啟用
衛福部台東醫院檢驗科歷經4個月整建，昨天揭幕啟用，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間，令人為之亮。民眾喻為「五星級的檢驗科」。
院長樊聖說，嶄新的檢驗科，是廠商和設計者多次體驗下，找到最符合民眾的所需，空間內縮30公分不占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善。
他表示，該院在轉為防疫專責醫院的3年期間，對檢驗科是最大的挑戰，自動化先進設備終於能為醫檢師和民眾提供快速、精準的服務，大幅節省一半檢驗的時間。
部東醫院檢驗科自民國75年11月遷移至急診大樓後，36年來管路分歧、動線不良、空間狹小的問題不斷困擾民眾和醫檢師，整建後的全新面貌和精良品質，在揭牌當天就為民眾帶來不同的感受。
首位報到體檢的林小姐很驚訝說，她不用在現場等待直接回到診間，檢驗報告已經呈現在醫師的電腦螢幕上；原本以為要1到2個小時才能等到檢驗報告，結果半小時就好，貞的很方便。
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