衛福部台東醫院「五星級檢驗科」啟用

衛福部台東醫院檢驗科歷經4個月整建，昨天揭幕啟用，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間，令人為之亮。民眾喻為「五星級的檢驗科」。

院長樊聖說，嶄新的檢驗科，是廠商和設計者多次體驗下，找到最符合民眾的所需，空間內縮30公分不占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善。

他表示，該院在轉為防疫專責醫院的3年期間，對檢驗科是最大的挑戰，自動化先進設備終於能為醫檢師和民眾提供快速、精準的服務，大幅節省一半檢驗的時間。

部東醫院檢驗科自民國75年11月遷移至急診大樓後，36年來管路分歧、動線不良、空間狹小的問題不斷困擾民眾和醫檢師，整建後的全新面貌和精良品質，在揭牌當天就為民眾帶來不同的感受。