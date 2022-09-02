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統一獅文物展、夜景裝置藝術 國道服務區私房景點曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
清水服務區的閃亮地標—《清水夜明珠》。圖／高公局提供
清水服務區的閃亮地標—《清水夜明珠》。圖／高公局提供

中秋連假即將到來，交通部高公局今日分享蘇澳、清水、泰安、中壢服務區的私房景點，邀請民眾到國道服務區出遊。蘇澳服務區、清水服務區都有絕美夜景裝置藝術，泰安服務區旁的國道故事館，更與中華職棒強權、10度榮膺年度總冠軍的統一7-ELEVEn獅隊合作，舉辦「國道強棒出擊棒球展」展出珍貴職棒文物。

高公局表示，位在泰安服務區旁的國道故事館舉辦「國道強棒出擊棒球展」，展出珍貴的統一獅職棒文物，而且搭配公益活動，每增加1位觀展民眾，就捐出1元贊助臺中偏鄉棒球隊，歡迎民眾一同前往做公益；10月初的活動起跑記者會，也邀請統一獅隊明星蘇智傑、唐肇廷站台宣傳。

高公局也說，蘇澳服務區的國道公共藝術地標—《流動的光河》，是以雪山隧道的真實比例呈現，遊客能以行走的方式走入作品，感受隧道實際的尺度，夜間會有流動的光點猶如行車中的燈光，帶給用路人震撼與美感，更成為來蘇澳必拍的熱門打卡景點！還有清水服務區的閃亮地標—《清水夜明珠》，搭配著光影變化，成為觀賞夜景的另一個「吸睛」景點，日夜均呈現不同的風情。

此外，國道各服務區連假期間也安排佳節應景活動，及貼心為用路人準備在地伴手禮，充分滿足用路人在中秋返鄉或出遊旅程中的購物需求；高公局也說，國道服務區會持續落實防疫措施，民眾中秋假期到服務區可安心消費、休憩。

國道各服務區連假期間也安排佳節應景活動。圖／高公局提供
國道各服務區連假期間也安排佳節應景活動。圖／高公局提供
蘇澳服務區的國道公共藝術地標—《流動的光河》。圖／高公局提供
蘇澳服務區的國道公共藝術地標—《流動的光河》。圖／高公局提供
高公局跟統一7-ELEVEn獅隊合作，舉辦「國道強棒出擊棒球展」展出珍貴職棒文物。圖／高公局提供
高公局跟統一7-ELEVEn獅隊合作，舉辦「國道強棒出擊棒球展」展出珍貴職棒文物。圖／高公局提供

國道 蘇澳

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