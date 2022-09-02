結合智青作品 美善基金會「美輪美善」中秋節禮盒義賣

美善基金會今年特別與奇美食品合作，推出「美輪美善賞月趣」中秋節禮盒義賣，智青手作的文創品配搭黃金鳳梨酥，有「月光寶盒」與「福滿寶盒」兩款組合，希望在疫情下透過義賣，協助智青們能持續培力、學習自立，翻轉一輩子被照顧者的角色。

美善小作所的智青們長期在神父推動的表現畫課程中，總習慣拿起畫筆、繪出自己的想望、心情與喜好，樂於透過畫作跟大家分享自己的心情與生活。

此次「月光寶盒」禮盒腰封是以智青小汶所繪的鬱金香花園為原圖所設計，七彩繽紛的用色，讓人看了心情也如同花朵般美麗，藉由萬花筒的巧思，讓色彩斑斕的放射狀圖案有如寶石般的綻放光芒。

25歲小汶有禮貌、親切、喜歡協助夥伴，雖然有著輕度智能障礙的限制，但無礙她對創作的熱情，平常喜歡在隨身筆記本上塗鴉及創作故事的她，信手捻來的原子筆、色筆即可作畫，她的畫風多元豐富、色彩鮮豔滿版，題材多取材自大自然、節慶或生活經驗，天馬行空的故事發想多來自平常所看的動漫或遊戲。

經過多時努力準備及累積作品，去年她也實現年度想望在台江工作坊辦理畫展，分享自己的作品讓更多人欣賞。來坊後的小汶不僅情緒穩定許多，在教保員及社工的引導及支持下，學會表達想法及紓解壓力，也會幫忙照顧同儕，整體進步非常多。

「月光寶盒」內有智青手作陶盤加上奇美黃金鳳梨酥6入，由智青手作陶盤如滿月般的散發出柔和的光芒，裝載著奇美食品風味絕佳的黃金鳳梨酥，自然酸甜的當季鳳梨內餡、濃厚的香酥外皮，在悠閒的午茶時光，細細品嘗，慢慢回味。

「福滿寶盒」則為厚磅斜背帆布包搭配奇美鳳梨酥10入禮盒的組合，背包上的畫作是由從小就喜歡繪畫的小語所繪，花總讓她覺得開心，所以作品上常常出現花。這幅餐桌上的茉莉花，濃厚飽滿的寶藍色背景襯托出茉莉花的純白，活潑的筆觸，構成一幅充滿生命力的畫作。厚磅斜背帆布包，不僅可裝載A4以上圖書資料，可背可提的設計，亦是逛街、購物、旅遊或上課皆可運用的好幫手。

基金會表示，智青因自身的限制無法獨立外出工作，若待在家中往往因無良性互動與刺激，生活作息混亂，能力及情緒皆無法提升，甚至有退化之虞。來到日間作業設施（小作所）會有教保員及社工隨時的陪伴及個別化的服務，學習清潔、代工、家事、手創品、表現畫、社會參與、人際協調、團隊合作及自立生活等各項能力的培養。