嘉縣秋節月餅烤肉食材稽查 1件鳳梨餅檢出防腐劑

嘉義縣衛生局啟動秋節稽查專案，針對月餅與餡料製造業、應景餐廳(如燒肉店等)及食品加強稽查抽驗，共查核43家業者，抽驗各式月餅、鳳梨酥等應景產品及食材原料69件。

有2家未落實衛生管理規範，已改正完成；1件「鳳梨餅」檢出去水醋酸 (不得用於糕餅類食品)，已責令業者將違規產品下架銷毀，裁處3萬元，其餘都符合規定，合格率98.6%。

衛生局優先對縣內5家月餅與餡料製造業，實地查核食品業者登錄、衛生規範準則及標示等，其中1家查出食品添加物管理未落實及環境衛生缺失，限期改正複查合格；抽驗10件餡料或產品檢驗防腐劑均符合規定。

衛生局也針對烤肉食材賣場、超市、量販店及應景燒肉餐廳，進行環境衛生稽查抽驗，共查核38家並抽驗蔬果、豬肉、月餅等相關食材與成品共59件檢驗農藥殘留、動物用藥殘留或防腐劑，其中1家燒肉餐廳有環境衛生缺失，限期改正複查合格，1件「鳳梨餅」檢出去水醋酸，違規產品下架銷毀並依食品安全衛生管理法裁處3萬元。

衛生局長趙紋華指出，去水醋酸屬防腐劑，僅能使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油，食用過量會產生噁心、嘔吐、抽搐及傷害腎功能，呼籲食品業者落實自主管理，使用食品添加物應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違反者將依食品安全衛生管理法處罰。