新光醫院30年院慶 斥資70億擴建第二醫療大樓2026啟用

新光醫院今舉辦30周年院慶活動，宣布除原有的第一醫療大樓「火獅樓」，將再斥資70億元擴建第二醫療大樓「桂蘭樓」，預計規劃病房318床、開刀房12間、心導管室3間，將大樓打造成A+的心臟血管中心，期望年底開工，並於2026年底完工啟用。

今院慶活動中，包括前新光金董事長吳東進、副總統賴清德、立法院長游錫堃、衛福部長薛瑞元、次長王必勝、新光醫院院長侯勝茂、新光醫院副院長洪子仁等人出席。

新光醫院歷經30年，已發展成為資產淨值超過156億，每年醫療收入約85億的醫學中心。新光醫院截至今年7月31日已累積服務門診病患3623萬多人次，急診病患202萬人次，住院病患90萬人次，血液透析208萬人次，更接生了8萬2053位寶寶，占全國出生率1.16％。

吳東進表示，去年新光醫院以16億元，買入新紡土地擴建第二醫療大樓擴「桂蘭樓」，將預計耗資70億，規畫病房318床、開刀房12間、心導管室3間，將大樓打造成A+的心臟血管中心，單人房最大化218間，並朝全責照顧（total care）為目標，減少院內感染，朝國際醫療等級的高品質管控而努力，期望擴建案能在年底開工，並於2026年底完工啟用。

吳東進指出，新光醫院在國際醫療方面，多年來也與多家知名醫院合作，像是與東京醫科大學附屬醫院積極推動台日雙方交流、技術提升，舉辦30屆吳火獅國際研討會等，國際專家交流成果豐碩，並從2007年起啟動醫療外交，新冠疫情期間新光醫院保持高度警覺，設立快篩站、車來速，也協助11萬人接種疫苗，達成區域聯防目標。

薛瑞元表示，30年來新光醫院不只提供台北士林、北投、中山、大同，也照顧新北三重、蘆洲、新莊、五股的民眾，成為區域內醫療重鎮，且更難能可貴是，2008年起新光醫院接手帛琉國際醫療，如此吃重工作由新光醫院扛下，即使目前許多太平洋島國、邦交國外交似乎有點危機，但帛琉都不是，當中都是新光醫院擬定的功勞。現在新南向政策，希望新光持續過去精神，讓緬甸也逐漸變成我們印太地區好夥伴。

薛瑞元也說，疫情中新光醫院扮演重要角色，無論社區篩檢站、疫苗施打，同時照顧不少確診病人，副院長洪子仁也多次在媒體，對衛福部、指揮中心政策給予支持，向民眾宣導正確觀念，感謝新光醫院的努力。隨著第二醫療大樓將擴建，顯現新光醫院會有更好的發展可能性，帶給社區民眾更好的醫療服務。

賴清德表示，感謝新光創辦人吳火獅在1992年、當時民眾「因病而貧、因貧而病」的年代，懷抱將醫療當作永遠事業，造福社會民眾愛心的心創立新光醫院，是許多民眾的守護神。新光醫院2010年升格醫學中心，現在是全國矚目先進醫院，近年投入8億元提升院內無紙化，醫院管理智慧化，新光也是台灣精準醫療推動重鎮。

賴清德說，新光醫院在醫療外交貢獻許多，前不久帛琉總統、這幾天帛琉副總統來，不斷宣示帛琉與台灣友誼永遠不會改變，除2國家共享民主、自由、人權等，帛琉共和國更感謝台灣，因為新光多年來是守護帛琉共和國醫療的最後防線。