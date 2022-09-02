台南仁德衛生所「行動醫院」 4日在文賢國中免費健檢

疫情趨緩，台南市仁德區衛生所與衛生局恢復開辦「行動醫院」免費健檢活動，4日後天上午7點至9點半在仁德文賢國中，歡迎鄉親來做免費的健康檢查，因應疫情，請先來電預約。

承辦人員童麗霞表示，檢查項目除一般成人健檢的抽血(B、C型肝炎檢查，45-79歲終身1次)及尿液檢查項目，還有胸部X光檢查肺結核篩檢、一氧化碳檢測、體脂肪檢測、握力檢測。

她說，還有大腸直腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肝癌等各項癌症篩檢，及憂鬱症、「極早期失智症及其他多項檢查，絕對值得您抽空來參加」。

衛生所表示，現場還有中醫師諮詢、藥事照護公衛藥師提供用藥諮詢、戒菸諮詢、及食品安全宣導等，民眾也可以帶著自己吃的藥到場詢問。