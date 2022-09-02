快訊

槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義太平雲梯5周年慶 辦「舞躍山林犀守太平」系列活動

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供
太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供

太平雲梯5周年啦！嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動，太平村長嚴清雅表示，太平雲梯以雲海之景揚名，10日美聲歌后許景淳將以「森・淳粹之音」襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術滂薄的療癒能量。

金曲歌后許景淳，嗓音清亮婉約、神祕遼闊，動人的歌聲彷彿能穿透生命的每段高低起伏，直達聽者靈魂深處。嚴清雅說，一日四季在太平如常演繹，萬千旅人停駐，沉浸在太平的美好景緻氛圍，透過實際參與認識太平社區產業的多樣化，體驗社區所展現的再生與活力。

9日至11日活動串聯雯翔舞團演繹「雲端跳躍的光」為主軸，也有特色攤商的小農市集，經文化觀光局指導民眾參與產業文化體驗，探索這座文學山城，體驗「梅山好日子」農村生活文化。

跑在雲霧繚繞之中，太平雲梯首屆雲端路跑計畫，也將在9月11日啟動，推廣全民旅跑運動風氣，連結太平社區發展協會及大林慢城發展協會的在地商家，提供優惠折扣給予參加選手，透過地方產業及人文地景產結合在地商家共創共榮共好，串連區域觀光軸線整合資源。

賽事路線規劃起點從太平雲梯遊客中心跑向太平雲梯上，經縣道 151 到二尖山觀景台折返，終點於太平國小，參加選手可在吊橋上俯瞰雲海美景，同時飽覽著名的梅山 36 彎景致及沿線茶園風景風光，適合親子及慢跑新手一起參加。

23日推出「雲梯光廊餐桌」無菜單特色料理計畫，正如接受預訂中，由福容大飯店五星主廚賴育敏親自掌廚，為每位饕客帶來五感的享受與體驗，餐食內容呈現當地食材和主廚精心構思的創意料理食譜，創造對自然以及生命更多不同面向的感悟與體驗。

太平社區產業合作社表示，「太平雲梯」能和大家一同鼓舞滿5歲的喜悅！走過前2年抗疫辛苦的階段，重生也砥礪更行各業，期許我們能與太平雲梯繼續一同成長、帶動更多青年回鄉一同開創更美好的藍圖。更多活動資訊詳太平雲梯臉書專頁。

太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供
太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供
太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供
太平雲梯5周年啦！在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動。圖／太平社區產業合作社提供

太平雲梯 許景淳

延伸閱讀

嘉義農業品牌優鮮業者展成果 楊千霈翁章梁對話分享

變裝工業區大盜出沒 嘉義民雄警奔300公里逮宵小

國道1嘉義民雄段凌晨化學槽及大貨車翻邊坡 搶救畫面曝光

嘉縣長藍綠登記巧妙錯開 王育敏對翁章梁下辯論戰帖

相關新聞

獨／汽車道施工卻管制機車族 他嘆：台灣交通政策縮影

新北大橋是機車族往返板橋及三重地區最便捷的路線，不過卻有民眾近日行經新北大橋時，發現施工單位為了要維修機車道上方汽車道橋...

嘉縣秋節月餅烤肉食材稽查 1件鳳梨餅檢出防腐劑

嘉義縣衛生局啟動秋節稽查專案，針對月餅與餡料製造業、應景餐廳(如燒肉店等)及食品加強稽查抽驗，共查核43家業者，抽驗各式...

結合智青作品 美善基金會「美輪美善」中秋節禮盒義賣

美善基金會今年特別與奇美食品合作，推出「美輪美善賞月趣」中秋節禮盒義賣，智青手作的文創品配搭黃金鳳梨酥，有「月光寶盒」與...

專家指陸警可能性提高 北北基宜最快今夜有機會列警戒

軒嵐諾颱風的海上颱風警報今天上午8時30分已經發布。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，隨著颱風暴風圈擴大、...

新光醫院30年院慶 斥資70億擴建第二醫療大樓2026啟用

新光醫院今舉辦30周年院慶活動，宣布除原有的第一醫療大樓「火獅樓」，將再斥資70億元擴建第二醫療大樓「桂蘭樓」，預計規劃...

書價折扣戰／大通路為王「出版社反噬自己」 產業擬自律公約突圍

中國大陸當當網、京東網賣書常見3到5折起跳，大陸出版社因此往往預先抬高書價，造成書價離譜超高，讀者不信任。台灣近來富邦和統一集團旗下的網路書店不停折扣對殺，出版人表示，台灣書市這樣恐怕很快步上大陸後塵，把出版產業玩到失序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。