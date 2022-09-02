嘉義太平雲梯5周年慶 辦「舞躍山林犀守太平」系列活動

太平雲梯5周年啦！嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社在本月9日至23日舉辦「舞躍山林，犀守太平」系列活動，太平村長嚴清雅表示，太平雲梯以雲海之景揚名，10日美聲歌后許景淳將以「森・淳粹之音」襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術滂薄的療癒能量。

金曲歌后許景淳，嗓音清亮婉約、神祕遼闊，動人的歌聲彷彿能穿透生命的每段高低起伏，直達聽者靈魂深處。嚴清雅說，一日四季在太平如常演繹，萬千旅人停駐，沉浸在太平的美好景緻氛圍，透過實際參與認識太平社區產業的多樣化，體驗社區所展現的再生與活力。

9日至11日活動串聯雯翔舞團演繹「雲端跳躍的光」為主軸，也有特色攤商的小農市集，經文化觀光局指導民眾參與產業文化體驗，探索這座文學山城，體驗「梅山好日子」農村生活文化。

跑在雲霧繚繞之中，太平雲梯首屆雲端路跑計畫，也將在9月11日啟動，推廣全民旅跑運動風氣，連結太平社區發展協會及大林慢城發展協會的在地商家，提供優惠折扣給予參加選手，透過地方產業及人文地景產結合在地商家共創共榮共好，串連區域觀光軸線整合資源。

賽事路線規劃起點從太平雲梯遊客中心跑向太平雲梯上，經縣道 151 到二尖山觀景台折返，終點於太平國小，參加選手可在吊橋上俯瞰雲海美景，同時飽覽著名的梅山 36 彎景致及沿線茶園風景風光，適合親子及慢跑新手一起參加。

23日推出「雲梯光廊餐桌」無菜單特色料理計畫，正如接受預訂中，由福容大飯店五星主廚賴育敏親自掌廚，為每位饕客帶來五感的享受與體驗，餐食內容呈現當地食材和主廚精心構思的創意料理食譜，創造對自然以及生命更多不同面向的感悟與體驗。