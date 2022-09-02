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颱風不打雷？ 鄭明典：因風強雨驟 不容易察覺
有網友在中央氣象局長鄭明典臉書留言，為何颱風雖有閃電回波，但從來都只有風雨卻沒實際看過閃電發生，反倒是午後雷陣雨的閃電回波才見到閃電現象，是不是颱風雲雨比較特殊？鄭明典找出去年發表過的臉書文章回覆，颱風內外都可能閃電、打雷，但是因為風強雨驟，在地面上比較不容易察覺，所以多數人的印象是颱風不打雷。
鄭明典當時說，颱風有時閃電還是很密集的，尤其是發展階段。
天氣風險公司總經理彭啟明昨天也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強烈颱風軒嵐諾颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，是今年地球上到目前最強的氣旋系統。
強烈颱風軒嵐諾凌晨2時中心位置在花蓮東南方520公里之海面上，以每小時9公里速度，向西北進行。氣象局即將於上午8時30分發布海上颱風警報。
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