強颱軒嵐諾將發海警 一張圖看懂各地風雨影響

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天白天強颱軒嵐諾將緩慢開始往西北到偏北方向移動，大致朝向日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，颱風的暴風圈邊緣也將逐漸逼近台灣近海。

他說，氣象局有可能在今天上半天針對台灣東部、東北部、北部等海面陸續發布今年第1個海上颱風警報，同時也將是有歷史紀錄以來最晚發布的當年首個颱風警報。

至於未來是否會發布陸上颱風警報，吳聖宇說，目前不排除這種可能性，只要颱風北上的過程中路徑再稍微偏西一點點，暴風圈邊緣就有機會掠過台灣東北角一帶，也就有可能要發布陸上颱風警報，但是還未確定，有待後續觀察。

不論颱風警報發布的狀況為何，今天到周日這段期間各地的天氣都會受到影響，吳聖宇說，預估降雨最明顯的地方會在北部、東北部地區，尤其是山區，可能會有日雨量達到豪雨或大豪雨等級的累積雨量發生，平地也會有大雨或豪雨等級的累積雨量出現，其次是中部山區，也可能會有局部豪雨的機會，其他地方的降雨量預期會在大雨等級左右。

他表示，如果颱風未來越靠近台灣一點，降雨的情況也會更多一些。風力部分則是各地沿海的陣風都會很明顯，尤其是中北部、東北部沿海一帶，持續有機會出現8-10級的強陣風，比較靠近內陸的區域也是會有一陣一陣的強風現象。

軒嵐諾颱風的影響要持續到周日，吳聖宇說，最快可能也要到周日的下半天才會逐漸離開台灣附近海域，颱風警報有解除的機會，風雨的狀況也才會逐漸趨緩下來，但是真正要完全擺脫這個颱風的影響可能要等到下周一。

吳聖宇表示，目前來看這個颱風離開後並不會有西南氣流，反而是北方大陸高壓有機會往南延伸，為台灣帶來東北風的環境，迎風面地區仍有較高的降雨機率，中南部地區也持續會有午後雷雨發生的情況，可能會是有些初秋味道的天氣型態，並且有可能會延續到中秋節連續假期這段期間，但是時間尚早，變化仍大，有待後續觀察。