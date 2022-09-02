快訊

軒嵐諾將掃東北角帶豐沛雨量 一原因颱風眼竟「看不清」

軒嵐諾暴風圈將掃過東北角 吳德榮：是否陸警要觀察

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
強颱軒嵐諾颱風眼已不若昨天清淅。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
強颱軒嵐諾颱風眼已不若昨天清淅。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱軒嵐諾颱風眼已不若昨天清淅，原因是滯留打轉的颱風，攪翻其下的海水，降低海溫，不利強度的維持。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾在原地打轉；原橫亙在颱風北方副熱帶高壓逐漸減弱，軒嵐諾轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，是否會符合發布陸上警報的條件？在統計上的預報誤差範圍內，應持續密切觀察。

吳德榮表示，今天起至周日軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，可紓解北台灣缺水壓力，但山區應防坍方、落石、土石流等現象，不可掉以輕心；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。

他說，北台灣陸地及各地沿海地區有強陣風、海面風浪增強，海邊有長浪。北台灣轉涼，中南部氣溫略下降。今天北部23至28度，中部23至32度，南部23至33度，東部23至34度。

吳德榮說，下周一至周三軒嵐諾颱風漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

軒嵐諾 颱風 吳德榮

延伸閱讀

軒嵐諾逼近 吳德榮：將和熱帶低壓整併成一個大型颱風

吳德榮：軒嵐諾將合併熱帶低壓 北部晚間轉陰有雨

今晚變天 吳德榮：強颱軒嵐諾和熱帶低壓產生藤原效應

輕颱「軒嵐諾」是否侵台？ 吳德榮曝模擬路線「有個大迴轉」

相關新聞

強颱軒嵐諾將發海警 一張圖看懂各地風雨影響

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天白天強颱軒嵐諾將緩慢開始往西北到偏北方向移動，大致朝向日本石垣島跟宮古島之間的海域前...

軒嵐諾暴風圈將掃過東北角 吳德榮：是否陸警要觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱軒嵐諾颱風眼已不若昨天清淅，原因是滯留打...

猴痘疫苗到貨！ 560劑第三代天花疫苗抵台

猴痘疫苗到貨了！疾管署傍晚發布新聞稿指出，國內採購猴痘疫苗共560劑，今晚運抵台灣，效期至2024年5月31日。疫苗使用對象，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，為操作正痘病毒屬培養的實驗室人員及高暴露風險密切接觸者...

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

威力彩第70期今晚開獎，結果頭獎再度摃龜，累計已經頭獎17連摃，台灣彩券公司表示，5日開獎的第71期預估銷售金額0.95...

獨／汽車道施工卻管制機車族 他嘆：台灣交通政策縮影

新北大橋是機車族往返板橋及三重地區最便捷的路線，不過卻有民眾近日行經新北大橋時，發現施工單位為了要維修機車道上方汽車道橋...

颱風外圍環流影響 雙北桃竹豪雨特報 基宜苗大雨

中央氣象局發布豪雨特報，強烈颱風軒嵐諾颱風外圍環流影響，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。