軒嵐諾暴風圈將掃過東北角 吳德榮：是否陸警要觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱軒嵐諾颱風眼已不若昨天清淅，原因是滯留打轉的颱風，攪翻其下的海水，降低海溫，不利強度的維持。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾在原地打轉；原橫亙在颱風北方副熱帶高壓逐漸減弱，軒嵐諾轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，是否會符合發布陸上警報的條件？在統計上的預報誤差範圍內，應持續密切觀察。

吳德榮表示，今天起至周日軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，可紓解北台灣缺水壓力，但山區應防坍方、落石、土石流等現象，不可掉以輕心；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。

他說，北台灣陸地及各地沿海地區有強陣風、海面風浪增強，海邊有長浪。北台灣轉涼，中南部氣溫略下降。今天北部23至28度，中部23至32度，南部23至33度，東部23至34度。

吳德榮說，下周一至周三軒嵐諾颱風漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。