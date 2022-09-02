暌違半世紀的「思想起」 「陳達和他的歌」限量復刻

1977年由洪建全基金會出版的黑膠唱片《民族樂手—陳達和他的歌》，在絕版45年後，今日重新發行限量復刻版本，將「民族音樂瑰寶」陳達及恆春民謠的亙古魅力，跨世代傳遞並推廣至國際。

洪建全基金會表示，此為洪建全基金會50周年系列特別活動之一。此次《陳達和他的歌》唱片復刻及重新發行的收入，將用於支持台灣民謠的發展與推廣，延續過去50年基金會「文化播種」的精神。

出生於屏東恆春的民間藝人陳達，家徒四壁、孑然一身；抱著月琴到處吟遊，即興彈唱、出口成歌。1977年，洪建全基金會重新出版《民族樂手—陳達和他的歌》唱片，獲得廣大迴響，並榮獲當年金鼎獎首屆「唱片類」獎項。

陳達純淨的歌聲與連結土地的民歌，令國人驚艷。1978 年 12 月 16 日，美國宣布與台灣斷交，當晚雲門舞作《薪傳》在嘉義首演，低迷哀傷的氣氛籠罩現場。表演中陳達〈思想起〉滄桑的歌聲訴盡先民來台的辛酸，讓所有人動容。然而陳達於唱片發行4年後隨即辭世，其本已極為稀少的即興說唱表演藝術創作，至今多已流失。

為慶祝洪建全基金會50週年，基金會重新復刻《陳達和他的歌》，邀請國際級專業團隊共同參與這項意義重大的文化傳承計畫，保存及推廣台灣本土的民謠音樂。基金會與全球最大音樂娛樂集團Sony Music台灣分公司合作發行，先將孤本典藏聘請專家進行數位修復，爾後送至德國黑膠刻片大廠直刻金屬母版（DMM），完美精確呈現陳達原音。

除了唱片復刻，《陳達和他的歌》也已搶先於今年3月在各大音樂串流平台（Apple Music、Spotify、KKBOX等）上架數位版本。基金會亦邀請曾獲國內外大獎的設計師顏伯駿操刀設計視覺形象，精裝版黑膠唱片展露濃厚的地緣特色。

洪建全基金會表示，此次發行的復刻版本，最重要的是將陳達演唱33首民謠古調的歌詞與曲譜首度完整呈現。陳達的說唱歌詞首次以道地的台語文重現，同時呈現中文及英文原意，讓最在地的台灣民謠音樂與國際接軌，不受語言限制。

33首歌唱曲調則全部轉譯成符合月琴演奏的簡譜，還原陳達吟唱時的自由與即興的音樂魅力。所有詞譜皆已於洪建全基金會官方網站公開，希望藉由再次梳理陳達的音樂，讓台灣的民謠持續為新世代創作者帶來啟發。

洪建全基金會亦策畫一系列的周邊活動，包括兩場分別由馬世芳及李志銘主講的講座、一場彭廣林及台北弦樂四重奏的解說式音樂會、及一場滿州民謠傳藝師與年輕樂團演出；希望透過不同形式和角度，讓新世代認識陳達和他的音樂，也期盼當代的我們，從陳達的歌聲中，聽見未來。

●《陳達和他的歌》黑膠唱片及線上收聽 https://lnk.to/CDHS

●《陳達和他的歌》33首曲完整詞譜 https://hongfoundation.org.tw/events/3