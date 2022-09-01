聯合報摘光明面報導獎首獎 黃肇松：時局越亂越可貴

111年度社會光明面新聞報導獎今天九一記者節頒獎，聯合報囊括平面新聞類特優及佳作兩項大獎，評審團主任委員、資深報人黃肇松表示，疫情近3年打亂了社會步調，台北市新聞記者公會仍排除萬難，堅持年年舉辦光明面報導獎，在當前紛亂的時局下更顯難能可貴，希望媒體繼續發揮善的力量，造福社會。

聯合報「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品，探討「護國神山」台積電前進高雄設廠的環境正義與爭議，獲平面類特優獎，執筆記者有鄭朝陽、王昭月、徐如宜、吳姿賢、徐白櫻、陳弘逸、蔡容喬；記者林媛玲、林麗玉、鍾維軒、鄭朝陽報導的「誰在霸占陽明山」，及時阻止一場陽明山的開發浩劫，獲佳作肯定。

行政院前院長張善政、台北市前副市長黃珊珊等人都到場祝賀、頒獎，並鼓勵媒體人持續扮演人民的眼、社會的良心，用力監督有權力的人，也挖掘更多社會良善的故事，感動人心。

經濟日報副社長翁得元說，聯合報持續發揮媒體守望社會、迎向光明的角色，去年在70周年時把願景工程公共化，獨立成願景基金會，就是要讓台灣變得更好。

聯合報採訪中心副主任鄭朝陽代表領獎時表示，黑暗到了盡頭才有光明，媒體記者的角色就是要揭發黑暗面，讓光明彰顯；以這次報導台積電前進高雄設廠的過程為例，公部門想盡辦法抄捷徑、降規格，好讓開發案快速通過，卻罔顧環境正義；聯合報秉持「監督有權力的人」的媒體理念，一路緊追全案，深入剖析箇中的問題，盼讓問題攤在陽光下，並提出具體解方，讓公部門反省，勿忘ESG及永續發展的全球共識，也別讓減碳、永續淪為口號。

聯合報採訪中心撰述委員林媛玲代表致詞時說，看到報導能發揮環境守望的力量，讓陽明山的美不被少數利益集團霸占，非常有成就感。

台北市新聞記者公會理事長郭慶璋祝賀也肯定得獎人，在兩年多的疫情中，即使採訪工作增添諸多不便，國內外政經情勢也有劇烈風險與不安，但就是在這種變局中，媒體報導更能顯出可貴的安定力量，儘管是暗夜微光，也能照亮希望之泉。

他說，今年共接獲159件作品參賽，是近4年來的高峰，顯見媒體工作者不畏艱困環境、迎難而上、撥亂反正的堅定意志。不論外在環境有多艱困，北市記者公會仍將一本初心，以具體行動鼓勵正向報導，為台灣媒體打造清明環境，為台灣價值揮灑強有力的筆墨，發出真與善的聲音。