你說的維生素D跟我說的不一樣？專家詳解三種維生素D

日前國衛院發表研究指出，因疾病需要長期攝取醫師處方「活性維生素D3」年長者有較高失智風險。醫界疑問四起，民眾更是納悶，過去許多專家和實證研究都說補充維生素D對健康有多重好處，現在全都推翻了嗎？並非如此，多位專家提醒，「維生素D」這個詞並不精確，應該先核對到底是哪一種維生素D，以免討論無法交集。

專職血液透析的腎臟科醫師王介立表示，一般民眾可以買得到的維他命D，正式名稱是「膽促鈣醇」，進到身體裡面之後被代謝成「骨化二醇」，然後以此型態儲存在肝臟或脂肪當中。常被討論到的「維生素D缺乏」，就是在討論抽血檢驗「骨化二醇」濃度的結果，因為它半衰期長，抽血可檢測，可作為維生素D在體內庫存的指標。

王介立指出，「骨化二醇」是非活化的維生素D，經過腎臟轉化才會變成「骨化三醇」。人工合成的骨化三醇，就是這次國衛院研究對象所服用的藥品，俗稱「活性維生素D3」，可直接作用於細胞受體。

藥品型態的骨化三醇，劑量是人體自然含量千倍以上，用來治療透析患者常見的低血鈣和續發性副甲狀腺功能亢進症，國外仿單所列適應症即是如此，也就是說，骨化三醇並不是用來治療「維生素D缺乏」。

到底是些對象需要服用「活性維生素D3」？骨質疏鬆症學會理事長、林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃兆山日前受訪指出，副甲狀腺功能異常、低血鈣患者才需要服用活化型D3。

醫學建議50歲以上成人每天至少攝取鈣1200毫克，維生素D800至1000個國際單位，以有效降低骨折風險；骨質疏鬆症患者或已發生脆弱性骨折患者，除補充鈣和D，也應接受抗骨鬆藥物治療。「需注意的是，以上建議要補充的D，都是非活化型「膽促鈣醇」，不是活性維生素D3（骨化三醇）。」

「民眾買得到的，都是非活性的維生素D，屬於營養補充劑，不是藥品。」台大醫院營養室主任陳珮蓉說，國衛院的研究對象是服藥病人，必須經過醫師開立處方，用藥目的是治療疾病；不需要服用這個藥物的一般人，看到此研究結果，不用太驚慌。

但陳珮蓉也提醒，即使是營養補充劑也不能濫用， 體內缺乏或攝取不足才需考慮服用，只是依照現代人的生活型態，確實很容易會缺乏維生素D。

「維生素D最主要的來源，是日曬後身體自行合成。」陳珮蓉表示，但現在可遮陽的騎樓很普遍，人們上班時間早出晚歸，常是開車或搭車，幾乎都沒曬到太陽；隨著年紀漸長，身體的吸收率、合成率本來就會下降，要是又身體衰弱、住在不方便出門的老公寓，日曬機會又更少了，很可能就會缺乏維生素D。雖然吃高脂肪的魚類、蛋黃、內臟、魚肝油等也能補充維生素D，但很多人也盡量不吃或少吃這些食物。

「單一營養補充劑應確定體內缺乏再吃，吃了之後也要去測量體內濃度，確認是否真的有效補充。」陳珮蓉建議，要額外補充維生素D，最好經過醫師和營養師評估，抽血加驗維生素D濃度大約自費900到1000元，如果數值不足，建議有積極作為，包括多曬太陽、攝取營養補充劑，經過一段時間再測量是否有進步。

高齡社會，失智比率增加，陳珮蓉提醒，失智症原因很複雜，目前實證研究證實，與預防失智有較強關連的因子，包括社交、健康飲食（例如地中海飲食、得舒飲食、麥得飲食），運動，這些不但能預防失智，對於心血管疾病、中風也有預防效果。要是上述都沒有做到，吃再多保健食品、單一營養補充劑，都是沒有用的。

●維他命D有三種

維他命D：一般民眾可買得到，正式名稱「膽促鈣醇」，進到體內被代謝成「骨化二醇」，屬於營養補充劑。

骨化二醇：體內以此型態儲存在肝臟或脂肪，常被討論的「維生素D缺乏」，就是抽血檢驗骨化二醇濃度的結果。

活性維生素D3：「骨化二醇」是非活化維生素D，經腎臟轉化成「骨化三醇」，可直接與細胞受體結合。人工合成的骨化三醇，即此次國衛院研究對象所服用的藥品，處方用於透析患者低血鈣和續發性副甲狀腺功能亢進，並非治療維生素D缺乏症。

諮詢／腎臟科醫師王介立

製表／邱宜君