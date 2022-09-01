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永續發展知識變有趣 唐獎四堂課今起開展了

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
唐獎教育基金會今天推出「唐獎榮耀·十週年展」。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎教育基金會今天推出「唐獎榮耀·十週年展」。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎教育基金會今天推出「唐獎榮耀·十週年展」，以「唐獎四堂課」為策展概念，包括展示櫥窗、互動裝置、多媒體影音、圖像化資訊，將歷屆唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治四領域學術成就，轉化成有趣又易於吸收的知識，今起至10月30日在中正紀念堂中央通廊免費展出；11月5日起移師高雄科學工藝博物館展出兩年。

今天開幕儀式由唐獎教育基金會執行長陳振川、前教育部部長曾志朗、唐獎證書設計者知本形象設計總監蔡慧貞、國際珍古德協會執行長郭雪貞、歐洲商會副理事長暨歐洲商會-低碳倡議行動主席尹容共同剪綵。

陳振川表示，當今全球面臨各式嚴峻挑戰，唐獎得主的創新成就及社會實踐，能提供世紀課題解方、引領全人類發展，因此如何藉由唐獎周活動讓更多人認識唐獎得主，學習國際最尖端的自然與社會科學、感受得主正向的生命觀，一直是基金會的教育使命與致力的方向。

今年唐獎榮耀展共規畫七區，包括認識唐獎、四堂課（永續發展、生技醫藥、漢學、法治）、唐獎典藏、十周年區等，為了拉近與民眾的距離，提升展覽效果，特別運用唐獎得主的學術成果來設計互動裝置，如動手做mRNA疫苗、法治傳奇殿堂、SDGs全球進展請抽板、從馬鑣看東西文化交流等。

此外，「唐獎典藏區」展示歷屆得主致贈對研究或其生命有意義的禮物、「唐獎十周年區」紀錄歷屆唐獎周活動、國際交流、出版品與五屆唐獎得主的資料統計與分析等珍貴史料。

唐獎今日也發表最新唐獎證書設計，以水的生命起源、地的孕育萬物、風的文化傳播與對話、火的希望與照亮光明，分別對應唐獎永續發展、生技醫藥、漢學與法治獎，隱喻四大獎項與人類生命與福祉休戚與共的重要性。

唐獎

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