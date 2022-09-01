廢清法修法擬收資源循環促進費 洪申翰盼擴大基金用途

為推動資源循環再利用，環保署擬修法向廢棄物產源徵收「資源循環促進費」，補貼再利用機構與最終使用者，但具體徵收費用及效益仍未明，立委洪申翰要求，環保署應該考慮擴大基金用途，不要只針對再利用產品，其次應於一個月內提出初步效益評估，才可以進入更具體的討論。

環保署今年下半年展開「廢棄物清理法」修法，洪申翰今天舉辦公聽會蒐集各界意見，希望作為修法基礎。

廢棄物可以做成再生粒料再利用，但成本通常比天然粒料還要高，不一定受業者青睞，目前廢棄物產源會給予再利用機構一筆處理費，可是最終使用者卻無法得到回饋。此次廢清法修法，擬向廢棄物產源收取「資源循環促進費」，回歸資源回收基金，依照使用量分別補助再利用機構及最終使用者。但是如何收費及分配比率，還需要訂定一套公式。

廢棄物清除處理業商同業公會全國聯合會秘書長朱若君表示，有些產源端會產生汙泥，必須繳付清除處理費用，如果汙泥在資源循環促進費當中，屬於公告循環物，又要繳一筆循環費用，等於產出汙泥事業者要繳兩次費用，希望環保署可以思考徵收循環促進費的時間點跟具體條件。

洪申翰表示，很多產源業主願意繳費，但如果要解決廢棄物問題，應該要先說明基金規模必須達到什麼程度，且收費以後，除了處理設施量能不足的問題以外，其他管理面問題是否也可以藉由基金挹注，或由財務政策工具協助改善？

洪申翰說，如果可以單靠管制或處罰就解決廢棄物問題當然很好，「但說實話我認為很難」，勢必要有一定程度的財務工具才能協調解決問題，但「重點不是收費」，而是要解決問題，環保署應該跟被徵收對象說明徵收數額、基金尺度，以及可以解決哪些問題，例如是否能打開通路或改善去化。

廢管處長賴瑩瑩表示，解決廢棄物問題必須同時採用管制工具跟財務工具，現在會先盤點出非法清運棄置廢棄物的「斷裂點」，例如現在問題最大的營建廢棄物，從產源出去以後會經過砂石棧場、土資場，有時候產源一開始就沒有申報列管，是第一個斷裂點，後續的砂石棧場、土資場若非法接受裝潢廢棄物，就是第二個、第三個斷裂點，要透過每個不同產源，分析每個點怎麼銜接才能更加完善。

針對「資源循環促進費」收費，賴瑩瑩表示，廢棄物種類很多，即便是汙泥，光是申報就分成有機跟無機，現在會針對去化作為粒料的型態，再到最終使用者的部分，究竟需要多少去化費用來做估算，各廢棄物種類差距很大，目前沒辦法提出總數。

洪申翰要求，環保署應該考慮基金使用能否擴大用途，而不只是針對再利用產品，甚至清運業者、後端各個環節中，若有斷點、不通暢、不符合經濟效益運作的部分，都可以納入基金評估使用目的，其次在解決問題、效益上，希望一個月後提出初步評估，要讓業者知道收多少費用、可以解決多少問題，才可以正式進入下個階段討論。