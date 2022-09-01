獨／汽車道施工卻管制機車族 他嘆：台灣交通政策縮影

新北大橋是機車族往返板橋及三重地區最便捷的路線，不過卻有民眾近日行經新北大橋時，發現施工單位為了要維修機車道上方汽車道橋墩，只能管制機慢車通行，讓台灣機車路權促進會公關部主任、交通政策顧問劉成謙直呼「太諷刺！」並指出，機車及自行車等族群的需求往往都會首要被犧牲，這就是台灣交通政策的縮影。

劉成謙指出，新北大橋的機慢車道又窄、路爛且排水性差更有詭異的S彎已是眾人皆知，機車路權促進會（機促會）很早就向新北市交通局爭取改善或開放機車走內線車道，但都沒有下文；如今這次新北大橋工程，明明是維修汽車車道、卻是犧牲機慢車騎士的通行權益，讓他感到荒唐又諷刺。

劉成謙說，這體現了台灣車種分流政策下，汽車、機慢車族群長期存在空間不對等的狀態，只能一直讓機慢車「靠右」行走，結果又成為被犧牲的一群。

劉成謙也說，過去華中橋的整修也曾直接迫使機慢車道「換橋」行駛，並感嘆每當有任何需要時，機車及自行車等通行需求都會首先被犧牲。