SYM 最新世代跑旅登場！GT跑車基因MMBCU帶你即刻啟程壯遊清單

SYM MMBCU不僅是為了長途旅行而來，更促使騎士能實現心中深藏已久的壯遊計畫。 圖／報系資料庫 提供

如何走出舒適圈、放慢步調並重新認識自己？來一場隨心所欲的壯遊絕對是最好方式。正如今年3月底三陽工業吳清源董事長完成台灣四極點環島挑戰，不僅是首位由董事長親自完成環島的台灣機車品牌，更喚起許多人心中未完成的冒險清單。現在，能讓壯遊更輕鬆、愜意的SYM新世代跑旅MMBCU正式登場。

今年3月底三陽工業吳清源董事長完成台灣四極點環島挑戰，隨即喚起許多人心中未完成的冒險清單。 圖／報系資料庫 提供

台灣四面環海、地形多變且人文歷史豐富，最適合騎乘機車緩慢享受環島之旅。集合跨界（Crossover）以及獨特（Unique）設計風格的SYM MMBCU，不僅是SYM CU系列首款新車，更定位在適合長途駕駛的新世代跑旅車款，以均衡的高VP值產品特性，全面滿足騎士對GT（Grand Tour）壯遊旅行的極致渴望。

SYM MMBCU為CU系列首款新車，以均衡的高VP值產品特性，全面滿足騎士對GT壯遊旅行的極致渴望。 圖／報系資料庫 提供

記者會現場產品專案經理吳奕成提到，SYM MMBCU就是一輛為長途旅遊而生的車款，不僅擁有更貼近騎士生活層面的用車需求，再藉由生物特徵打造出搶眼的外觀造型。吳奕成更透露，SYM MMBCU只是CU系列的第一款作品，未來還會有其他新車加入CU系列家族中，提供消費者更豐富的選項。

產品專案經理吳奕成表示：SYM MMBCU就是輛為長途旅遊而生的車款，再透過生物特徵來打造搶眼的外觀造型。 圖／報系資料庫 提供

新世代跑旅SYM MMBCU設計意念源自全世界移動最快，同時是第二長蛇類的黑曼巴（MAMBA），在完全適應疏林草原、岩石山坡及叢林地區等各種環境下，給予如同GT跑車般擅長高速且遠距離的移動能力，無論日常通勤或是隨時來一場壯遊之旅，新世代跑旅SYM MMBCU都能全面滿足精彩的騎乘需求。

SYM MMBCU設計意念源自全世界移動最快、第二長蛇類 黑曼巴（MAMBA），給予如GT跑車般擅長高速且遠距離的移動能力。 圖／報系資料庫 提供

新世代跑旅SYM MMBCU外觀造型融合歐風、速度、大氣與富有生命力的設計筆觸，搭配具備遠／近燈功能的鱗型Class D汽車級LED大燈以及蛇眸LED日行燈，大幅提高夜間騎乘的安全保障。車尾則以超級搶眼的獠牙造型尾燈並搭配LED方向燈，創造出高亮度、高識別的特徵且能有效警示後方來車。

SYM MMBCU車頭設計不僅搶眼，還有具備遠／近燈功能的鱗型Class D汽車級LED大燈以及蛇眸LED日行燈。 圖／報系資料庫 提供

車尾以搶眼的獠牙造型尾燈與科技感十足的LED方向燈，創造出高亮度、高識別的特徵並有效警示後方來車。 圖／報系資料庫 提供

既然身為跑旅乘坐感受絕對是最重要的，新世代跑旅SYM MMBCU導入人因工程，針對騎乘姿勢提供最佳三角設定，讓乘坐、手握龍頭及腳踏位置呈現舒適的黃金比例；再透過大面積椅面以及高密度泡綿等，讓雙載騎乘能更為愜意。同時，35公分前置腳踏與45度斜腳踏設計，在長途騎乘時則能有效減低腿部疲勞。

新世代跑旅SYM MMBCU採用單色高對比畫面的LCD儀表，能在任何環境下提供清晰的數據判讀。不僅如此。空間對於長途旅行何其重要，新世代跑旅SYM MMBCU除了具備較平緩的椅墊設計，賦予雙人或承載物品時的便利性外，高達28公升的置物空間還能放入一頂全罩以及一頂半罩安全帽的優異表現。

SYM MMBCU採用單色高對比畫面的LCD儀表，能在任何環境下提供清晰的數據判讀。 圖／報系資料庫 提供

SYM MMBCU具備高達28公升的置物空間，具備放入一頂全罩以及一頂半罩安全帽的優異表現。 圖／報系資料庫 提供

新世代跑旅SYM MMBCU搭載動力充沛的158c.c.水冷高性能引擎，藉由CVT傳動系統的重新調教，普利盤使用角度較大的扭力凸輪來降低大彈簧挾持力，並獲得較為平順的輸出特性，並且還能使車輛在長途巡航時能有較低的轉速表現，使新世代跑旅SYM MMBCU達到能源效率一級的亮眼成績。

SYM MMBCU搭載動力充沛的158c.c.水冷高性能引擎，藉由CVT傳動系統重新調教下，獲得較平順的輸出特性。 圖／報系資料庫 提供

重新設定CVT傳動系統後造就長途巡航時較低的轉速表現，更使SYM MMBCU達到能源效率一級的亮眼成績。 圖／報系資料庫 提供

產品專案經理吳奕成認為，GT跑旅機種無論單人或雙載就是要騎乘舒適。SYM MMBCU的高Q度坐墊泡棉設定，不但給予騎士舒適的乘坐感受之外，優越的前130平方公分、後75平方公分坐墊面積更是能大幅減輕臀部壓力。不僅如此，藉由加速更綿密、順暢的傳動輸出特性，還能進一步降低長途騎乘的疲憊。

產品專案經理吳奕成認為，GT跑旅機種無論單人或雙載就是要騎乘舒適，這樣才能降低長途騎乘的疲憊感。 圖／報系資料庫 提供

SYM特有的智慧油電科技也全面挹注於MMBCU，包括零後仰懸吊系統2.0：在優化車架幾何設計下，引擎避震協調性提升，減少引擎上抬的能量損失；零噪音零污染怠速熄火系統：則具備無噪音、無震動且省油、省錢的優勢；加上零延遲啟動系統的快速發車安靜無遲滯特點，減少引擎負擔，使油電作動更順暢穩定。

翌日，SYM選擇在山海相伴的北海岸舉辦試乘體驗會，在心曠神怡的大海陪伴下，體會SYM MMBCU線性且平順的動力輸出特性，以及出色的前、後配重和制動表現，讓騎士舒服地享受海風輕撫；再結合舒適化懸吊設定、大面積座墊以及毫無壓力的騎乘姿勢，馬上就能感受出這就是GT跑旅該有的樣貌。

在試乘體驗當下，對SYM MMBCU印象最深刻地方就是「空間」，無論是長度足夠的前腳踏，能讓騎士腿部隨時都有最愜意的姿勢，又或是超大的車廂容積，能給予安全帽以外瑣碎物品安全的擺放位置，再加上前置物空間夠深且寬敞，以及QC3.0 USB充電孔的便捷配置下，可以發現SYM MMBCU完全就是為了旅行而生。

夠大、夠深的前置物箱與QC3.0 USB充電孔配置下，可以發現SYM MMBCU完全就是為了旅行而生。 圖／報系資料庫 提供

最適合長途旅行、GT壯遊的新世代跑旅SYM MMBCU，在車色配置上更是能緊抓路人目光。SYM首次導入多層噴塗工法，能使漆面在不同光線下呈現不同色澤，並一口氣提供幻光白、幽密黑、曼巴綠、曠野棕等四種車色可選，不僅呼應黑曼巴（MAMBA）的神秘感，更帶給騎乘者最具魅力的注目感受。