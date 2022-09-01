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又見童罹出血性大腸桿菌 今年7、8月通報數異常高

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
圖為腸出血性大腸桿菌的顯微照片。（新華社）
圖為腸出血性大腸桿菌的顯微照片。（新華社）

國內再度出現腸道出血性大腸桿菌感染症個案，一名中部的二歲女童，今年八月中旬至北部旅遊後出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀且症狀嚴重持續，住院後檢驗為大腸桿菌O157:NM。疾管署副署長莊人祥表示，這名個案已出院，由於現在個案多為散發，且可能因日常飲食、接觸動物或是旅遊中感染，因此感染源還在調查中。

個案8月22日開始有發燒、腹瀉、嘔吐症狀，就醫後因再出現嚴重水瀉，8月24日再次就醫收治住院，經檢驗後確診為大腸桿菌O157:NM，目前症狀已緩解出院。衛生單位已匡列相關接觸者共13人，均無疑似症狀且採檢結果皆為陰性，相關疫調及防治工作持續進行中。

莊人祥表示，雖然因國人飲食習慣多為熟食，出血性大腸桿菌並不常見。以過去10年統計來看，從2012年以來全年通報數約在10例左右，2013年18例最高。但今年以來已通報13例，且集中在七、八月，分別通報四例及五例

對於病例數增加，莊人祥說，這例個案和8月24日公布的個案之間並無關聯、血清型也不同，加上相關接觸者檢驗也都陰性，因此可能和醫師警覺性有關。

「腸道出血性大腸桿菌感染症」自1999年列入法定傳染病迄今累計僅四例確診，均為本土病例。前三例分別為2001年8月確診的外籍未滿六歲男童、2019年4月確診南部20多歲男性及今年8月24日公布的中部九歲女童。

腸道出血性大腸桿菌感染症為食因性傳染病，致病原為大腸桿菌，人可經由接觸受感染的動物、吃到受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。疾病潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，少部分人可能會引起溶血性尿毒症候群、栓塞性血小板減少性紫斑症，並可能導致長期洗腎或造成死亡。

導致腸黏膜出血及腎臟病變是因病原所產生的毒素導致，而常見造成此症狀的大腸桿菌血清群主要為O157，其他血清群如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等也有可能造成相同症狀。

因此民眾用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂徹底洗手；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，才能降低感染風險。如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。

大腸桿菌 莊人祥

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