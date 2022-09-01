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為失智長者再拍婚紗 守護幸福回憶

中央社／ 高雄1日電

助長輩守護結婚的幸福回憶，全人關懷照護服務協會為失智長者再拍婚紗，6年來拍攝120對銀髮夫妻，還有人合拍閨蜜照，把握現在記住彼此模樣，也藉回憶快樂往事穩定失智者情緒。

穿著白色西裝的劉賢盛手拿粉色捧花，在結婚進行曲中緩緩走向穿著白紗的妻子，並深情告白「謝謝妳陪我50多年，養育一對兒女，還陪我上玉山，感謝妳，我愛妳」。滿頭霜雪的妻子接下捧花，開心表示「我也愛你」，女兒也在一旁紀錄感動的一刻。

這是台灣全人關懷照護服務協會為失智長者舉辦的再拍婚紗活動。今天起連續3天在高雄蘇菲瑪索法式婚紗公司為20對失智長者比照新人結婚，穿著全套婚紗、花1小時整理妝髮，在專業攝影棚裡拍照，也有5名相伴一生的長者合拍「閨蜜照」，紀念彼此友誼。

劉賢盛跟中央社記者說明，妻子28歲嫁給自己，至今已超過50年，失智8年多；2人年輕結婚時只有在家裡拍攝簡單的照片，沒有像這樣穿上全套婚紗、特地到攝影棚拍照，今天來拍照非常開心，看到妻子再穿上婚紗，也覺得真的好漂亮。

女兒劉惠芳說，媽媽平常很黏爸爸，今天自己休假陪父母來再拍婚紗照，看到媽媽的笑容，真的非常開心。

今天也在兒子陪同下，和丈夫一起來拍攝的劉阿妙說，一家人10年前就在這家婚紗店拍攝結婚30週年紀念婚紗和全家福，不料後來丈夫因腦中風失智，至今已8年多，身體還相當健康，精神狀況卻已開始不穩定。得知今天要拍婚紗，丈夫昨晚興奮到睡不著，平常去日照中心常拖拖拉拉的他今天難得早早出門，由妝髮人員協助上淡妝後穿上西裝，拉著妻子手笑得合不攏嘴。

劉阿妙表示，丈夫現在除了吃飯、走路可以自己來，但生活起居都需要旁人協助，平日把丈夫送去日照中心後，再到公司做會計工作，「照顧失智者的路真的很漫長，不知道盡頭在哪裡，但也只能接受、面對，好好過現實生活」，而且人生無常，誰知道能不能過到結婚50週年紀念，因此今年趁結婚40週年再來拍婚紗，「要把握現在，要拍就趕快拍」。

台灣全人關懷照護服務協會秘書長林英明現場接受媒體聯訪表示，失智長輩可能隨病程逐漸忘了自己曾經結婚、忘了另一半是誰，因此連續6年舉辦為失智長輩拍婚紗活動，至今年共拍攝120對夫婦，盼讓長輩記得另一半依然美、依然帥的樣子，也守護結婚的幸福回憶。

林英明說，失智症並不可怕，初期多參加關懷據點服務或課程，有助延緩病程，帶領長者回憶美好往事也可以促進心情平穩、減輕照顧者負擔。協會25日下午也將在科工館舉辦「記得我愛您」創意婚禮音樂會，讓夫妻、家人的愛更加凝聚。

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