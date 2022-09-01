驚人！每天平均8.2人因車禍死亡 王國材自認很不滿意
每年9月到年底，向來都是車禍死傷人數開始攀升的時刻，為此，交通部將九月定為「交通安全月」，並和教育部、內政部警政署、22個縣市政府以及44個民間企業團體合作，鎖定學生族群、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為溝通對象，宣導車輛禮讓、行人應走行穿線等兩大重點。
交通部長王國材表示，今年上半年，車禍死亡人數逼近1500人，換算下來，平均每天有8.2人因車禍死亡，數據相當驚人。
王國材表示，道安會為此也和縣市政府做各種討論，大家都希望政府可以和民間企業合作，畢竟要改善交通，工程效果占一成、執法兩成、教育七成，因此交通安全月的精神就是教育宣導，把正確的交通安全文化灌輸給國人，期待這個月的推動，能夠深植國人的心裡。
王國材也提到，如果從車禍發生地點，會發現路口車禍占6成之多，運具部分則是機車占6成，高齡者則是占死亡人數的4成，因此「路口」是今年的宣導重點，其中駕駛人應該要有同理心，把行人都當作自己家人，路口車輛慢看停；行人則要有警覺性，小心過馬路。此外，有很多縣市，尤其是農業縣，無號誌化的路口特別多，所以停讓是這次宣導重點。
王國材強調，交通安全是所有交通人，一輩子持續要做的事情，也是自己進入交通部覺得很重要，也覺得很不滿意的地方，因為數字沒有如自己預期的下降，所以交通文化塑造很重要。
王國材說，上車搭捷運有排隊的文化，開車的時候卻是逼車搶道的文化，同樣一個人卻有不一樣的文化，怎麼樣扭轉，這是重中之重。
交通部表示，今年將透過七大構面，包括管考加強（每月公布道安數據及成立道安提升行動小組，由專家學者提供改善建議）、工程升級（辦理易肇事路段的路型、標誌、標線改善外，並檢討行人安全所需設施，預計111年底完成1322處）、監理革新（訂定外送員安全指引等）、酒駕零容忍、修法嚴懲（電動自行車納管、汽機車不停讓行人、落實違規記點等）、執法提升及教育扎根等，持續精進各項交通安全措施。
交通部表示，交通安全月除了中央部會利用既有管道響應交通安全月外，交通部及部屬機關也將辦理8場宣導活動、公路監理機關響應72場、縣市政府響應125場、教育推廣活動9場，亦邀請各類民生相關產業一同響應。
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