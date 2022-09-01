疫情流感化！彰縣府連4周促銷畜禽產品 雞鴨羊豬牛接力

彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，在疫情進入流感化之際，彰化縣政府將從9月11日開始至10月初一連四個週末推廣地優質畜禽產品，雞、鴨、羊、豬、牛一網打盡，民眾4大活動中消費滿300元可換取摸彩券一張，因新北彰化推雙城互惠旅遊，新北市民憑身份證，可再加碼獲得摸彩券一張。

彰化縣長王惠美表示，彰化雞鴨飼養數佔全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，毛豬飼養量全國第3，生乳以及羊肉產量都是全國第一，去年起整合彰化優質畜產來共同行銷，要讓在低優質畜產被看見。

王惠美指出，9月11日在鹿港體育場舉辦「雞饌鴨臻禽品節」，準備至少1500隻土雞以促銷價給鄉親購買，9月17日在溪湖糖廠舉辦「彰化好羊開膳節」，9月25日在溪州公園推出「彰化豚肉好食節」，推銷彰化的健康豬，10月1、2日在二林文化教育園區壓軸登場的是「彰化御品乳牛節」。