影／台鐵基層不滿加薪低 王國材：達2條件薪資福利再提高

台鐵局祭出留才方案，同意基層員工全面加薪到至少3萬元，明年起也將發給留才職務津貼等措施，好不容易讓台鐵企業工會同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤，不料如今傳出部分基層員工不滿加薪幅度太低，台鐵產業工會和台鐵企業工會宜蘭分會共同發動連署，主張應撤銷工會同意資方協商條件，改交給由全體1萬6000名員工投票決定，讓台鐵中秋不停駛出現變數。

對此，交通部長王國材今下午受訪時表示，現在是針對薪資不合理的部分，先在公司化前調薪，公司化後，把營運、安全做好，不排除把薪資服務再提高。期待營運、安全做好，會爭取薪資福利的增加。

至於何謂「營運、安全做好」？王國材表示，要看有沒有更多人搭台鐵，土地開發有沒有用心推動，增加更多收入，國外都是五成收入來自土地開發，台鐵目前僅10％，這些都是台鐵要努力的。至少要轉虧為盈、台鐵沒有任何重大事故，這是兩個基本的。

王國材表示，我們和工會初步談過，工會內部也有在做協調，已經和他們講過，薪資福利提升分兩階段，這部分也會請所有台鐵同仁多了解。

對於中秋節疏運，王國材表示，現在都是和病毒共存，中秋節民眾還是可以出遊，中秋節包括台鐵訂票一切正常，陸海空也都有疏運措施。台鐵司機員不出勤的情況應該不會發生，只要台鐵公司化做好，公司好，薪資福利就會增加。

王國材說，有些員工希望更大幅加薪，但當公司還沒有經營前，包括營運、準點、公司化後有沒有賺錢都還不確定前，不適合大幅調薪。

由於這次連署發動者包括產業工會，是否會和台鐵產工談？王國材表示，現在是和台鐵企業工會討論，過去企業工會也希望可以爭取更大的福利，這部分會分兩階段來做，以現在公司條例給的鬆綁，對台鐵的營運、安全改革，自己是很有信心，大家就一起努力。

不過「太魯閣的眼淚」家屬認為，盡管公司化是為了提升台鐵安全，但似乎最近都一直討論薪資福利，沒有看到安全改革。

對此，王國材表示，這兩者是同時的，公司化如果不能讓台鐵營運夠安全，就不用公司化了，公司化的本質就是安全第一、營運做好，安全形成正向循環，這也是自己最關心，也是最重要的事情，公司化就是一個改變的機會，一定要掌握，「安全第一」。王國材說，台鐵公司化後，若公務員調薪也會跟著調薪。特別調薪會依安全與營業表現處理。