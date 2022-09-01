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中風患者也能成鋼鐵人 媽祖醫院率先引進科技復健

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖醫院率先引進科技機器人為肢體失能患者復健，為偏鄉醫療一大福音。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院率先引進科技機器人為肢體失能患者復健，為偏鄉醫療一大福音。記者蔡維斌／攝影

鋼鐵人現身？雲林縣北港鎮媽祖醫院引進雲嘉地區第1套「外骨骼機器人」，讓手臂、下肢癱瘓失能的人，透過AI機器人輔具訓練，刺激腦部傳達神經，可恢復走路、握杯等動作，偏鄉患者不必遠赴都會區可就近接受科技復健，是中風、肢體失能患者佳音。

科技醫療發展愈趨成熟，「外骨骼機器人」已成復健新利器，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）率先引進，機器人分上、下肢，外型猶如鋼鐵衣，運用微型馬達和電腦程式運算，協助患者提升上、下肢體動作功能，甚至感覺統合刺激大腦對動作的感知與成像，讓大腦重新獲得學習動作的控制，增加患者復原機率。

媽祖醫院復健科主任謝文逸說，外骨骼機器人利用感測器，偵測髖、膝關節的角度變化，依患者下肢動作能力，提供適當動力輔助，增強患者行走及平衡訓練效果，使患者提升行走能力，改善步距變小、速度變慢等代償步態。

「癱瘓不是零件壞掉而是開關壞掉」謝文逸說，復健是訓練腦部而非肢體，機器人可突破傳統復健訓練的限制，透過機器人讓能動的手帶領不動的手來動作，例如透過拿杯子來誘發腦部重組並調整動作頻率，提升手部動作功能。

謝文逸指出，傳統復健由治療師帶著患者反覆練習相同動作，對嚴重偏癱、體力差的患者經常無法達到期望，產生挫折感進而喪失信心，若能加上機器人輔助訓練，可減低訓練過程的體力與耐力消耗，提升成就感和自信，比傳統復健達到1加1大於2的事半功倍效果，可稱為復健2.0版，適用於腦中風、創傷性腦外傷、巴金森氏症、不完全性脊髓損傷、多發性硬化症等患者。

院長吳錫金指出，偏鄉高齡者居多，腦中風比率也多，智慧型復健機器人，可讓患者免於舟車勞頓，就近接受新科技治療，獲醫學中心等級的醫療品質與服務，實為偏鄉患者一大福音。

透過機器手傳達刺激腦神經，讓好的手帶動壞的手來動作，達到復健功效。記者蔡維斌／攝影
透過機器手傳達刺激腦神經，讓好的手帶動壞的手來動作，達到復健功效。記者蔡維斌／攝影
醫師強調透過機器手傳達刺激腦神經，讓好的右手帶動壞的左手來動作，達到復健功效。記者蔡維斌／攝影
醫師強調透過機器手傳達刺激腦神經，讓好的右手帶動壞的左手來動作，達到復健功效。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院率先引進科技機器人為肢體失能患者復健，為偏鄉醫療一大福音。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院率先引進科技機器人為肢體失能患者復健，為偏鄉醫療一大福音。記者蔡維斌／攝影
機器腳透過電腦支配，讓半身癱瘓的中風患者，經過訓練能夠自行步行起坐，達到復健效果。記者蔡維斌／攝影
機器腳透過電腦支配，讓半身癱瘓的中風患者，經過訓練能夠自行步行起坐，達到復健效果。記者蔡維斌／攝影
機器腳透過電腦支配，讓半身癱瘓的中風患者，經過訓練能夠自行步行起坐，達到復健效果。記者蔡維斌／攝影
機器腳透過電腦支配，讓半身癱瘓的中風患者，經過訓練能夠自行步行起坐，達到復健效果。記者蔡維斌／攝影

患者 復健 腦中風

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