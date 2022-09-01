疫情影響就醫意願 5成癌友怕「進出醫院」增染疫風險

近年新冠疫情影響下，民眾生活型態大受影響，為了解癌友於疫情時期的醫療及生活中所需協助是否轉變，國民健康署與財團法人癌症希望基金會合作，進行線上「癌友家庭受疫情衝擊其治療與生活之影響調查」，調查發現，有5成的癌友擔心進出醫院會增加染疫的風險。

國健署108年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，較107年增加5123人，相當於每4分20秒就有1人罹癌。雖人口老化、不健康生活型態導致罹癌人數上升，但在標靶藥物及免疫療法等技術精進及照護品質提升，104到108年全癌症五年存活率達60.6%，較94到98年50.2%，增加10.4%。

此次線上「癌友家庭受疫情衝擊其治療與生活之影響調查」，共有308位癌友參加，其中41歲到60歲最多，占58%，且乳癌癌友亦最多，占58%，其次為肺癌占7%。結果發現，7成癌友正向看待病情，仍積極治療及追蹤，不過有5成癌友擔心進出醫院會增加染疫風險。

財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，近期的確有5成正在接受癌症治療追蹤的病人，擔心進出醫院增加染疫風險。此外醫院因應感控、人力調度，床位上有縮減，避免病人滿床增加交叉感染風險，但也因此讓癌友等待住院時間增長，平均要等2周時間，相對更加焦慮。

「簡單說就是醫療排擠，但一線同仁很辛苦，不是他們的問題。」蘇連瓔說，每家醫院排床時間不同，以台大醫院為例，疫情期間等床2周是正常的，因病人量多，需等前一位病人完成治療計畫後，才能接下一位病人，但前一位若有其他合併症或病況不穩，後面病人就要再等等。

為減少醫療排擠、等待治療時間壓力，蘇連瓔說，臨床上也做出應變措施，像是將「住院治療調整為門診治療」，例如淋巴腺二線治療，本來要連續住院4天，並將藥物注射時間拉長至4小時或8小時，若更改為門診治療後，病人需要每天早上來醫院打針，晚間返家後隔日再來打針。

蘇連瓔指出，但更改為門診治療後，對醫師、病人、家屬都有不同考驗，醫師需考量注射方式變動後，是否影響療效及副作用，也擔心獨居患者返家照護形況。病人及家屬也會擔心，返家後若有突發狀況該如何應對，甚至打針後身體相當疲累，每天往返醫院打針對病人也是辛苦。

部分癌友擔心返院會提高染疫風險，或自覺無必要性醫療，自行決定延後或取消回診，蘇連瓔說，「千萬不要自己做決定」，有可能因此讓病情惡化，若身體不舒服時，就算疫情期間，也務必要就醫。完成治療的癌友，也要依照醫囑安排時間回診與追蹤，避免癌症復發。

蘇連瓔表示，住院治療改為門診治療，都是由醫師經過完整評估，可以安全地進行下才調整，呼籲病人及家屬不用過於焦慮或擔心；此外也不用擔心沒住院無法保險理賠，壽險公會近日收到多位保險人詢問，並已請保險公司做相關應對，建議民眾可詢問保險人員理賠條件。

全國目前有88家癌症資源中心，國健署也與癌症希望基金會合作，透過台灣癌症資源網集結台灣各地醫院、民間單位、政府及企業資源，並導入客製化媒合與搜尋的技術，以「個人化推薦」方式，可依需要選擇癌別、年齡、罹癌治療階段及居住地，為癌友及其家人精準推薦所需的抗癌資源與服務，並提供多元化的團體課程、交流會、座談會及工作坊等活動，亦可使用線上諮詢，陪伴癌友共同抗癌不孤單。