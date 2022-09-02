一年628萬公里! 台中「小白」讓愛跑滿城市每個角落

台中復康巴士一年服務近80萬人次，行駛約628萬公里。 圖／臺中市政府 提供

您知道嗎，628萬公里，可以繞台灣約5,200圈，等同於從地球往返月球約16次，而這，正是台中復康巴士一年所行駛的里程數，六都唯一免費，載送近80萬人次的身心障礙者。

復康巴士，工作人員暱稱為「小白」，與一般車輛最大不同在於車尾備有輪椅升降設備，方便乘坐輪椅的身障者上下車和外出。台中市社會局表示，目前投入營運的共有276輛，每天上山下海、跑遍大街小巷，接送身心障礙者就醫、復健、社會參與（包含求職、職業訓練、日間照顧機構、小作所、洽公及政府社會團體機構辦理的各項社會活動等），風雨無阻，不僅滿足就醫復健需求，也促進社會參與、豐富生活，同時減輕家屬的經濟負擔。

「小白」車尾備有輪椅升降設備，讓乘坐輪椅的身障者更方便上下車。 圖／臺中市政府 提供

與一般公務車輛不同，台中的復康巴士都是透過善心民間企業、團體及市民個人捐贈，110年獲贈54輛復康巴士，數量為近10年來最多，111年至8月已獲贈32輛，對此，社會局除了感謝還是感謝，也持續歡迎社會各界發揮愛心、共同為身障服務而努力，公私協力打造溫暖有愛的台中。

之前舉辦的捐贈儀式上，90幾歲的朱爸爸分享了1個小故事，前些日子他進醫院要動大手術，高齡加上手術不易，不曉得能否順利活下來的他，事先寫了一封遺書交給女兒，把自己希望奉獻社會的願望，一字一句藏在信中。後來朱爸爸手術順利，大女兒親手將遺書原封不動的還給朱爸爸，兄弟姊妹還一起用父親的名義捐贈一輛復康巴士給社會局，說到這裡，朱爸爸不禁眼眶泛淚，感動的訴說著，子女如此體貼懂事，還替自己完成心願，為社會盡一份心力。這份藏在信裡的默契，透過捐贈復康巴士的過程，永遠留在他們的心中。

用愛回饋社會，是報答長輩恩情最好的禮物，生長在大家庭的賴氏家族成員們，就是這個想法的實踐者，因為感念長輩的養育之恩，希望能用微薄之力回饋鄉里，傳遞先人大愛的精神。偶然契機下，得知社會局有汰換老舊復康巴士需求，決定捐贈3輛復康巴士，更特別從爺爺賴清合和奶奶賴張芽，兩人名字中各取一字，命名為清芽1號、清芽2號與清芽3號。清芽1號與清芽3號現在在賴氏家族的故鄉南屯，服務鄉里居民，延續長輩愛護孫子女的愛，遞送溫暖到每個角落；清芽2號也在和平、新社、東勢、石岡、豐原等地，服務更多偏遠鄉親。

由於復康巴士每年都需要汰舊換新，才能持續為使用者提供高品質的服務，因此需要各界善心人士踴躍投入公益事業。 圖／臺中市政府 提供

「最好的母親節禮物」、「阿爸藏在信中的心願」、「事業有成、友善啟程」、「以善傳家遺愛人間」、「善循環的祝壽禮物」、「感念父母恩、1字愛傳承」，每一位捐贈者、每一段溫馨動人的小故事，都賦予每一輛「小白」別具意義的愛，讓每一趟助人的旅程，都能將溫暖，傳遞到城市的每個角落。

每一輛復康巴士的背後，都蘊藏著一段溫馨動人的故事。 圖／臺中市政府 提供

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