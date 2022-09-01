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HAPPY GO首發永續創作限量NFT 卡友綁定雲端發票免費抽
HAPPY GO宣示邁入永續環保元年並推動「改變多一些 快樂多一點」的永續倡議行動，繼日前宣布不再主動發行實體會員卡以落實「減塑多一點」的政策外，今加碼推出「減碳多一點」的品牌活動，將發行以永續環保為主題創作的限量NFT，鼓勵卡友下載HAPPY GO App並綁定財政部發票手機條碼，將有機會獲得免費空投的限量NFT。
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，透過發行NFT的計畫將永續環保與公益結合，力邀長期的公益夥伴唐氏症基金會服務之唐氏症及身心障礙青年們親自創作10幅畫作，分別象徵不同愛地球的方式，並鑄造成100枚獨一無二的限量版NFT。而唐氏症基金會旗下54個據點也皆可掃描QR Code綁定雲端發票進行捐贈。
即日起至9月底前，下載HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼，就有機會獲得HAPPY GO限量發行100份NFT，只要完成NFT錢包申請註冊，填寫完整報名表單即可參與抽獎。除此之外，不同於過去HAPPY GO點數在不同檔期4點兌1元或2點兌1元的兌換比，本次獲得NFT的卡友可領取1:1點數兌換現金券，還有機會獲得包括免費咖啡券等專屬驚喜優惠好禮。
另外，HAPPY GO九月底前也攜手新北市政府稅捐稽徵處推出雙重活動，第一重至指定店家打卡消費存發票，即可獲得HAPPY GO點數1點，還有機會再抽HAPPY GO點數20點，第二重只要存取1張雲端發票就有機會抽中遠東百貨電子禮券3,000元、1,000元、500元及HAPPY GO點數等共195個獎品，存越多發票中獎機會越高。
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