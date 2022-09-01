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推薦客家天光雜貨店中秋禮品 鄭文燦：市場活化最成功

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影

中秋節將至，桃園市長鄭文燦今天上午前往平鎮區新富市場的客家局天光雜貨店視察，大力推銷該店小農包裝精緻的中秋禮盒，他表示，新富市場閒置市場用地，轉型活化社區複合使用，客家局天光雜店推出小農產品的中秋禮盒應景禮品，歡迎民眾選購。

鄭文燦由市警局副局長廖恆毅及多位分局長、新英里長秦耀舜多人陪同，前往新富市場大樓一樓、客家局的天光雜貨店視察，採購多種商品鼓勵小農、客家文創者，他看到該店新推出中秋禮盒特價商品，大力推銷民眾選購中秋送禮最實惠。

新富市場「是市府活化市場用地最成功的經驗」，鄭文燦表示，他上任後發現新富市場為閒置市場用地、變成無人管理停車場，當時新英里民希望興建停車場和市民活動中心，但他推動複合使用，成為全聯社、停車場、公托中心及市民活動中心，一樓為客家局天光雜貨店，提供客家小農、文創市集展銷售中心，未來要設置 ibox（i郵箱）的24小時郵箱服務，讓民眾投遞包裹更方便。

鄭文燦看到天光雜貨店銷售各種客家小農或文創產品，包裝精緻很感興趣，他鼓勵桃園青農把好米、生鮮食材好產品拿到天光雜貨店銷售，可獲民眾肯定，讓天光雜貨店經營更好，他介紹該雜貨店有很多傳統客家食材，包括老菜脯、梅干菜、福菜、桔醬製作包裝比菜市場精緻，「客家傳統美食、食材可在天光雜貨店買到」。

他表示，新富市場用地活化是成功的經驗，滿足社區多方便需，天光雜貨店以客家小農、文創、地方創生產品為主，產品有機多樣，兩年來銷售很好，新推出中秋禮盒，為小農產品轉型成中秋禮盒，民眾到全聯社採購，也歡迎到天光雜貨店選購好產品。

桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）採購客家局天光雜貨店產品和促銷中秋禮盒包裝精緻商品。記者曾增勳／攝影

中秋節 鄭文燦 文創

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