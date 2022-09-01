快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中榮總 鳳凰電波2新打法免麻醉、燙傷 刊登國際期刊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總醫美中心主任翁毓菁（右）今分享，鳳凰電波兩項新打法安全、有效，已刊登於國際期刊，女患者（中）今天到場現身說法。圖／台中榮總提供
台中榮總醫美中心主任翁毓菁（右）今分享，鳳凰電波兩項新打法安全、有效，已刊登於國際期刊，女患者（中）今天到場現身說法。圖／台中榮總提供

台中榮總醫美中心主任翁毓菁今天分享，台中榮總醫美中心團隊提出鳳凰電波兩項安全又有效的新打法，包括「頭頸部環狀收緊打法」、「頭頸部環狀收緊打法」，無需拉高能量，也不用全身舒眠麻醉，避免燙傷風險，經實測證實有效，已刊登於醫學美容國際重量級期刊Prime Journal。

患者今天獲邀現身說法表示，她對填充物過敏，治療時有點刺刺麻麻的，過程舒適安全，且下頷線立即拉提，效果明顯。

翁毓菁說，傳統鳳凰電波打法，大部分醫美診所都以拉高能量配合全身舒眠麻醉來治療，患者承受全身麻醉風險，且在麻醉過程無法即時反應不適，也增加不必要的疼痛、水泡等燙傷風險，也可能導致臉部凹陷、神經受傷、無效、或是其他無法預期的副作用。

翁毓菁指出，台中榮總醫美中心團隊提出鳳凰電波2項新打法，以皮膚溫度達攝氏55度即有膠原蛋白的新生以及重組，無需拉高能量，也不用全身舒眠麻醉，患者稍有不適可立即告知，避免不必要的疼痛、水泡等燙傷風險。

翁毓菁說明，這二項鳳凰電波新打法，第一項「真性韌帶拉提打法」，真性韌帶位於臉上皮膚連接骨頭處，例如眼眶、淚溝、耳前等，隨著老化而下垂，藉由熱能讓皮膚緊實；「頭頸部環狀收緊打法」是打在髮際線的上方到頸椎旁的點位，此處有筋膜層，與下頷骨、舌部相連，透過該點位收緊，下頷線也會跟著拉提。

台中榮總 醫美 患者

延伸閱讀

高雄壽山平房冒火濃煙竄天際 屋主逃難燙傷手臂

一周2度力挺！ 蔡其昌：總統相信台中很有機會勝選

全國最大！台中榮總遠距中心揭牌 榮家、偏鄉免舟車勞頓

他遊太魯閣被猴子盯上 滾燙泡麵灑大腿「冒大片水泡」

相關新聞

影／台鐵基層不滿加薪低 王國材：達2條件薪資福利再提高

台鐵局祭出留才方案，同意基層員工全面加薪到至少3萬元，明年起也將發給留才職務津貼等措施，好不容易讓台鐵企業工會同意取消中...

地牛翻身！台東成功鎮芮氏規模4.6地震 最大震度3級

中央氣象局發布第84號顯著有感地震報告，今天下午3時1分，在台東縣政府北北東方44.9公里 ，位於台東縣成功鎮，發生芮氏...

人類生存危機 糧食安全要居安思危

新冠疫情肆虐還未結束，地緣政治衝突的俄烏戰爭，也延宕看不到終點，極端氣候的打擊方興未艾，多年來大家享受的全球化紅利戛然而止，世界各國生產不易，供應鏈又受到重大衝擊，尤其是糧食供需失衡，復受到美國量化寬鬆貨幣政策推高大宗商品價格，致使全球通膨嚴重。

驚人！每天平均8.2人因車禍死亡 王國材自認很不滿意

每年9月到年底，向來都是車禍死傷人數開始攀升的時刻，為此，交通部將九月定為「交通安全月」，並和教育部、內政部警政署、22...

疫情流感化！彰縣府連4周促銷畜禽產品 雞鴨羊豬牛接力

彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，在疫情進入流感化之際，彰化縣政府將從9月11日開始至10月初一連四個週末推...

中風患者也能成鋼鐵人 媽祖醫院率先引進科技復健

鋼鐵人現身？雲林縣北港鎮媽祖醫院引進雲嘉地區第1套「外骨骼機器人」，讓手臂、下肢癱瘓失能的人，透過AI機器人輔具訓練，刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。