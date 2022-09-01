台中榮總 鳳凰電波2新打法免麻醉、燙傷 刊登國際期刊

台中榮總醫美中心主任翁毓菁今天分享，台中榮總醫美中心團隊提出鳳凰電波兩項安全又有效的新打法，包括「頭頸部環狀收緊打法」、「頭頸部環狀收緊打法」，無需拉高能量，也不用全身舒眠麻醉，避免燙傷風險，經實測證實有效，已刊登於醫學美容國際重量級期刊Prime Journal。

女患者今天獲邀現身說法表示，她對填充物過敏，治療時有點刺刺麻麻的，過程舒適安全，且下頷線立即拉提，效果明顯。

翁毓菁說，傳統鳳凰電波打法，大部分醫美診所都以拉高能量配合全身舒眠麻醉來治療，患者承受全身麻醉風險，且在麻醉過程無法即時反應不適，也增加不必要的疼痛、水泡等燙傷風險，也可能導致臉部凹陷、神經受傷、無效、或是其他無法預期的副作用。

翁毓菁指出，台中榮總醫美中心團隊提出鳳凰電波2項新打法，以皮膚溫度達攝氏55度即有膠原蛋白的新生以及重組，無需拉高能量，也不用全身舒眠麻醉，患者稍有不適可立即告知，避免不必要的疼痛、水泡等燙傷風險。

翁毓菁說明，這二項鳳凰電波新打法，第一項「真性韌帶拉提打法」，真性韌帶位於臉上皮膚連接骨頭處，例如眼眶、淚溝、耳前等，隨著老化而下垂，藉由熱能讓皮膚緊實；「頭頸部環狀收緊打法」是打在髮際線的上方到頸椎旁的點位，此處有筋膜層，與下頷骨、舌部相連，透過該點位收緊，下頷線也會跟著拉提。