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塭ㄟ故事館今開幕 4展區細說塭仔圳歷史

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席活動，在導覽員介紹下參觀館內展區。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席活動，在導覽員介紹下參觀館內展區。記者江婉儀／攝影

新北市推動塭仔圳市地重劃作業，新北地政局規畫「塭ㄟ故事館」今日開幕，位於重劃區工務所旁（新莊區三泰路56-7號），民眾在觀展前3天，上新北市地政局官網或掃QR Code登記預約，現場將有專人導覽及講解。

新北市長侯友宜今天出席開幕活動，在導覽員介紹下參觀館內展區。侯友宜表示，新北市塭仔圳共400公頃，是最大重劃區，交通便利，產業林立，原本都是工廠或是老舊住宅，有公安、治安問題，50年沒有改變過，他承諾過要改變塭仔圳，要成為新北中心，塭仔圳等於2.6個信義區，要規劃公園、社福用地，創造年輕人築夢基地，再創水環境，結合機場捷運、五泰輕軌、捷運新莊線，成為大台北中心。

地政局表示，「塭ㄟ故事館」，館內規畫4個展覽區塊，記憶塭仔圳」講述塭仔圳在1960年代肩負大台北地區防洪重任，解禁後因產業用地需求增加，塭仔圳的農業生活逐漸轉變為工業聚落。「刻不容緩的改變」說明塭仔圳為什麼需要重劃，以及拆除前的配套措施。

「蛻變下的汗水」闡述市府與在地聲音的協商、公私協力解決公共問題，並記錄輔遷過程中與廠家、居民的互動互信；「預見未來生活」展現重劃後塭仔圳將擁公園綠地水綠河廊，共享便捷交通優質醫療，亦保留當地文化古蹟民間信仰，將能躋身先進城市之列，樂活宜居的未來願景。

地政局指出，塭仔圳重劃工程啟動之初，即計畫在區內設立「塭ㄟ故事館」，就是為了讓民眾更深入了解塭仔圳轉變的歷程，為後世留下關於這片土地的記憶，以及重劃再造過程中，民眾與公部門共同付出的努力，展覽初期每周二、四開放導覽參觀。

新北市長侯友宜今天出席活動，在導覽員介紹下參觀館內展區。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席活動，在導覽員介紹下參觀館內展區。記者江婉儀／攝影
新北地政局規劃「塭ㄟ故事館」今日開幕。記者江婉儀／攝影
新北地政局規劃「塭ㄟ故事館」今日開幕。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席「塭ㄟ故事館」開幕活動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席「塭ㄟ故事館」開幕活動。記者江婉儀／攝影

新北市長 機場捷運 侯友宜

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