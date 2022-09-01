運彩經銷商代理人課程上線 通過考試可參加遴選

台灣運動彩券公司表示，第二屆運動彩券經銷商代理人職能課程教育訓練昨(31)日上線，威剛科技公司及台灣運彩公司舉辦本次教育訓練，採線上上課、實體考試方式，有興趣參加訓練的第二屆運彩經銷商代理人，只要繳交課程費用新台幣600元，上完所有課程並通過考試，即可取得教育訓練通過證明。

本次職能課程教育訓練課程，採線上授課，內容包含六大課程：體育運動賽事及相關產業基礎知識、運動彩券基礎知識、客戶開發與維繫、運動彩券銷售技巧、投注站日常管理與責任博彩暨相關法令知識。

完成課程的運動彩券經銷商代理人，必須參與實體測驗，成績達60分以上，即可取得由威剛科技及台灣運彩發出的教育訓練通過證明。

取得教育訓練通過證明，同時符合主管機關頒布的運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準第二條第一項第七款規定，經運動彩券發行機構登錄為運動彩券經銷商之代理人連續三年以上資格者，將可以參加第三屆運動彩券經銷商遴選。

台灣運彩公司表示，實體測驗將於10月及12月分二梯次在台北、新北、台中、高雄辦理，授課時間至12月15日。

有意願參與本課程之運動彩券經銷商代理人，可至職能課程教育訓練平台(網址:https://elearn.sportslottery.com.tw/)，登入後填寫基本資料，完成繳交課程費，即可開始上課。

如有任何問題，請洽台灣運彩客服中心02-2175-3969。