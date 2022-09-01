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中秋送禮不用怕 中華郵政快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政表示，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，不過因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件。本報資料照片
中華郵政表示，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，不過因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件。本報資料照片

中秋連假將屆，中華郵政表示，9月9日至11日，中秋節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政表示，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，不過因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科(快捷股、郵務股或投遞股)及駐有守衛或保全之郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件。

中華郵政表示，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股(地址：桃園市大園區航勤北路18號)，亦提供收寄國際快捷郵件服務。不過因美國及歐盟27國郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，寄往上述國家之國際快捷郵件請於營業日再至各局交寄。

中華郵政也提醒，設在全國各地的i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局， 仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。

郵局 中華郵政 中秋節

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