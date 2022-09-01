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遭環團指控罐頭違反勞動人權 業者：不精確的資訊影射

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供

環團綠色和平組織金公布調查報告，報告中顯示台灣企業豐群水產在美國的子公司大黃蜂供應鏈中，疑似涉及非法漁業（IUU）以及強迫勞動，要求豐群水產應該公開道歉，由第三方公正單位進行調查，並公開供應鏈。

農委會漁業署表示，漁業署對漁船涉及違法案件，不論對象為何，一定秉持毋枉毋縱原則依法處理；台灣漁業界已體認打擊IUU和保障外籍船員人權重要性，努力強化外籍船員人權保障事宜，請外界指控我漁船應有所本及查證有具體事證，避免不實指控，影響整體產業發展及漁民生計。

遭指控的豐群水產也發出聲明表示，全球漁業產業提供了約４千萬人的生計與經濟來源，唯有結合政府、非政府組織與產業一起承諾攜手合作，才能改善目前的產業現況與挑戰。雖然綠色和平組織的最新調查報告中利用不精確的資訊影射並指控產業，但豐群仍相信，唯有實際付諸行動才能確保漁工人權；基於長期以來豐群對於漁工人權的關切與實際行動，豐群也將持續追蹤該事件，並且願意協助船東進行相關改善措施。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，大黃蜂的鮪魚罐頭全美市占率第一，有120年的歷史，其母公司總部是在台灣高雄的豐群水產，市場遍布全球，北美、歐盟、日本都有其身影，旗下沒有直接固有漁船，但是是全球前三大鮪魚貿易商，總部年營業額26億美元，過去大黃蜂的魚罐頭原料70%至100%都來自豐群，最後豐群更買下了大黃蜂公司。

李于彤表示，這次調查是透過美國大黃蜂的「Trace My Catch（追蹤漁獲）」線上產品追溯工具，買了近200個大黃蜂的魚罐頭進行系統比對，這200個罐頭來自290艘漁船，其中台灣漁船有119艘；在119艘台灣漁船中，有28艘作業漁區不正確、13艘有IUU前科，另也發現有大旺號捕撈的魚貨，2022年大旺號因人口販運船長等9人因人口販運遭高雄地檢署起訴。

由於漁船合法申請取得許可證是可以轉換漁區的，且部分IUU處分名單；部分不少是因為境外雇用報備不及才遭到處分，不必然都是非法捕魚；即使被處分後改正，仍可繼續進行漁撈；而遠洋漁獲凍存時間長，也可能捕撈在前，違規在後，很難單純藉由環團調查判定時間先後順序。

綠色和平表示，違反IUU被裁罰後的確可以繼續捕魚，因豐群水產對外承諾會向合法漁船採購，善盡社會責任，因此才認為資訊不實。

綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供
綠色和平2022年4月12日在美國維吉尼亞州的連鎖超市Harris Teeter，所收集到的大黃蜂鮪魚罐頭，經查詢得知其供貨漁船為台灣權宜船「大旺號」，2022年1月被美國海關及邊境保衛局確認有強迫勞動的情況。圖／綠色和平提供

人權 漁業署 美國

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