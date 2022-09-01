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印度爆染疫後染黑真菌失明 北醫大學者運用AI系助預測

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學學者雪必兒與印度合作，透過AI預測可能感染黑真菌的新冠肺炎患者，準確率高達95%，降低患者失明的風險。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學學者雪必兒與印度合作，透過AI預測可能感染黑真菌的新冠肺炎患者，準確率高達95%，降低患者失明的風險。圖／台北醫學大學提供

新冠疫情席捲全球，印度染疫人數已達到4千多萬人，當地學者發現，印度新冠患者在染疫期間，免疫系統脆弱，出現多名染疫期間再感染「黑真菌」（black fungus）而導致失明的情況。台北醫學大學醫學資訊研究所教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）與印度海德拉巴大學合作，透過AI人工智慧，預測感染黑真菌新冠患者的機率，準確率高達九成五。

雪必兒與海德拉巴大學學者合作，蒐集印度甘地綜合醫院2021年診斷1200名新冠肺炎的患者資訊，並進行研究，發現1200名患者中有214名在新冠療程結束後，感染黑真菌，回診時，已經錯過黃金治療期間。感染黑真菌若沒有即時投藥治療，將會導致失明。

雪必兒表示，感染黑真菌的患者，會出現眼睛腫脹症狀，但多數的新冠患者常會以為是新冠引起，或是自認「太累」才會出現眼睛腫脹的情況。等到感染二到三周後，才發現有異狀，再次就診往往已經錯過治療時機。

為了協助醫療團隊可以及早發現黑真菌患者，並即時投藥，避免感染導致失明。雪必兒針對感染黑真菌的五大高風險群，設定至AI系統，幫助醫療團隊預測。感染黑真菌的五大風險分別為，感染新冠後出現糖尿病、失去嗅覺、肥胖、肌肉痠痛、流鼻水。透過AI協助，預測準確度高達九成五。

雪必兒表示，台北醫學大學與海德拉巴大學合作的研究，受印度當局重視，甘地醫院也考慮成立AI中心，未來一旦成立後，可望加強與北醫大的國際合作。

台北醫學大學學者雪必兒與印度合作，透過AI預測可能感染黑真菌的新冠肺炎患者，準確率高達95%，降低患者失明的風險。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學學者雪必兒與印度合作，透過AI預測可能感染黑真菌的新冠肺炎患者，準確率高達95%，降低患者失明的風險。圖／台北醫學大學提供

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