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健全高雄交通 國7及高屏第二快速道路進入二階環評
攸關大高雄各地交通的道路興建計畫陸續推動，交通局長張淑娟今日在高市議會報告指出，國道7號及高屏第二快速公路均進入二階環評，東高雄市民關心的國10延伸六龜新威大橋預計115年完工，台86延伸台3線則在118年完工。
高雄市議會今日進行交通部門業務報告，交通局針對國7、高鐵橋下高39線延伸、旗津第二過港隧道、洲際貨櫃車專用道、高屏第二快速道路、國10延伸及台86延伸等七案進行說明進度。
局長張淑娟指出，高雄幅員廣闊，國道7號在99年經行政院核定，100年開始環評，歷經近10年，終於在今年8月15日通過初審，盼環評大會順利通過；高鐵橋下高39線目前通車至台22線，往南無道路，公路局委託市府，會在114年優先完成橋科附近路段。
旗津第二過港隧道由港務公司委託市府辦理可行性研究，正進行路廊與地質資料收集，預計明年7月完成研究計畫，目前有兩個路廊，無論是擴建路或漁港路都會跟輕軌共構；洲際貨櫃車專用道在細部設計階段，工務局進行細部設計，預計明年完工。
高屏第二快速道路部分，高雄與屏東聯繫密切，目前台88交通量大趨於飽和，另靠台1與國3聯繫，公路總局在左營與九如之間規畫第二條快速道路，已進入綜合規劃與二階環評，預計117年施工、122年完工。
此外，國10目前僅止於旗山，延伸六龜新威路線已通過環評，進入細部規畫階段，總經費128.64億，預計115年完工；台86延伸台3線可串聯台南與高雄內門生活圈，經費99.65億，預計118年完工，居民可就近前往台南沙崙高鐵站。
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