紙雕大師王楨文剪出生動野鳥 600萬元作品送國人共享

紙雕大師王楨文長期致力野鳥紙雕創作，作品受到各國典藏、展出，他投入生態保育多年毫無保留，並將40多件野鳥生態剪紙作品捐贈給參山國家風景區管理處，市值超過6百萬元。

參山處長曹忠猷表示，這些作品珍貴更是王楨文保育生態的無私奉獻，將安排巡迴全國各遊客中心展出，讓民眾理解珍惜台灣的生態資源。

王楨文作品曾巡迴英國、加拿大及紐西蘭等國展出，他在南投縣松柏嶺受天宮主委陳登岳等各界人士見證下，將40餘幅的作品捐贈給參山處。

王楨文說，他最近售出一幅10萬元野鳥剪紙作品，他覺得將作品捐出，和國人共享更具意義，這次捐贈作品由參山處全權處理，相信參山處會好好運用發揚光大。王楨文因為健康因素可能減少創作，書法名家謝坤山等好友鼓勵王楨文繼續創作，傳承珍貴紙雕藝術。

曹忠猷表示，王楨文投入鳥類紙雕創作20多年，栩栩如生的剪紙藝術作受到國際肯定，作品「反嘴鴴Avocet」獲得英國皇家鳥會永久典藏，總統府也訂製作品「水雉」贈送給黑猩猩保育專家珍古德博士。這次捐出超過6百萬元的作品，更可見王楨文老師對保育生態的無私付出，讓人敬佩。