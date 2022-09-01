電動機車市占率倒退嚕 台灣智慧移動產業協會提6對策

為了達到2050淨零碳排目標，國發會日前宣布2030年市區公車及公務車全面電動化，且電動車市售占比30%、電動機車市售比35%，2040年電動汽機車的市售比皆達到100%。不過根據台灣智慧移動產業協會調查，前年電動機車市占率卻是「倒退嚕」，市占率從2019年的18.7％，倒退至9.6%，儘管去年又小幅回升至11.6%，但依舊還沒回到2019年的盛況，距離2030年的35％更有近20％的差距。

為此，台灣智慧移動產業協會今也公布「2022台灣電動產業政策建言書」，提出電動運具六大路徑，包括鼓勵地方政府制定比國發會更早達標的時程、以在地需求作為施政依據、制定多元補助方案、政府挹注科技資源投入電動機車研發以及周邊產業發展、協助偏遠地區廣設充電站，以及獎勵企業選用電動運具作為其推動ESG方案。

台灣智慧移動產業協會理事長王健全表示，台灣是地狹人稠的社會，若有好的運具，更容易達成淨零排放的目標，運具電動化是國際趨勢推動，台灣要符合國際潮流，也應該超前部署。

立委王婉諭則質疑，就是因為環保署將七期燃油機車納入汰舊換新的補助，導致電動機車的數量無法和燃油機車拉開距離，這是很荒謬的事情，希望政府不要只有目標路徑，相關政策都要達到。

中央大學教授邱俊榮表示，台灣電動機車未來還有很大的銷售成長空間，現在的機車市場規模有多大，未來的電動機車市場規模有多大，台灣的機車產業具已多年發展基礎，所以電動機車未來應該要找尋更多利基市場、擴大外銷。

工研院分析師曾郁茜表示，政策扮演產業幕後推手，全球指標國家對電動運具的推動政策可分為鼓勵性政策，包括優惠補助、賦稅優惠、政府採購以及電動車改裝獎勵等；另外是限制性政策，像是增加賦稅、限制使用等，簡單來說就是給胡蘿蔔也給棒子，希望達成最大效果。