政策廣設幼兒園 卻讓公幼泡沫化

公共幼兒園泡沫化危機！全國教育總工會理事長林碩杰1日表示，政府為了提供價格低廉的托育服務，設立準公共化或非營利等經營模式，卻導致品質良好的公幼招生不足；台中市教育產業工會理事長卓亦宏呼籲，停止增設幼兒園，並盤整現有人力資源，不要讓「劣幣驅逐良幣」。

目前幼兒園分成四種不同的形式：除了「公幼」與「私幼」之外，還有由政府提供場地，委託公益法人經營的「非營利幼兒園」，加上私立幼兒園與政府簽約後轉型的「準公共化幼兒園」。

劣幣驅逐良幣

林碩杰表示，近期許多教師都反應公立幼兒園招生不佳，尤其今年8月政府規定準公共化幼兒園的月費上限，用低價搶學生的效應將會愈來愈明顯，嚴重衝擊公共幼兒園的招生。

他強調，「國家一同養育」是重大的政策之一，導致非營利幼兒園、準公共化幼兒園急速擴增，但卻未能對幼教量能進行合理分配。林碩杰指出，教育部急於表現「公共化幼兒園有幾所、幾班」的業績，卻未審視現有的人事資源，公幼的缺額愈來愈大，最後造成公幼泡沫化的現象。

卓亦宏表示，公共化、非營利幼兒園有著低廉價格、較長的托育時間的優勢，反而受到家長的青睞。他擔憂指出，公共幼兒園師資都是經過檢驗、設備較佳，多半都已上軌道許久，能提供更優良的托育品質，如果因為低價讓托育品質打折的話，恐怕是得不償失。

籲停止增設幼兒園

桃園市教育產業工會理事長熊書顯以桃園市為例說，市府隨著政策趨勢下，開始廣設幼兒園，把國中、小的場地分割出來成立幼兒園等狀況，但卻有許多幼兒園面臨到「有師資、有設備、沒學生」的狀況，強調根本是「本位倒置」。

全國教育產業總工會呼籲，政府應暫停增設公立、非營利幼兒園，並暫停準公共化幼兒園加入，盤整現有人力資源與硬體設備後，依地區需求的不同來重新調整增設量，才能有效減緩幼兒園超額的現象，全面提升幼教品質。

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