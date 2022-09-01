快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園藝術交流協會明起中壢圖書館開展 3種畫風一次滿足

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
此次展覽展出油畫、書法及國畫等不同畫風，讓民眾一次滿足。圖／桃市府文化局提供
此次展覽展出油畫、書法及國畫等不同畫風，讓民眾一次滿足。圖／桃市府文化局提供

桃園市藝術交流協會會員聯展」於9月2至27日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展，將展出油畫、書法及國畫等，涵蓋鯉魚、山水、農家樂、花鳥等各種主題風格，歡迎民眾參觀。

桃園市藝術交流協會為一群熱愛藝術文化的人士所組成，以結合文化藝術界力量，發揚中華藝術文化，促進藝術交流及推展公益活動，加速文化生活品質，讓藝術深耕地方。

此次展覽作品包含油畫、書法及國畫等，油畫展出方面有前理事長鍾隆枝的鯉魚、山水、農家樂等作品，書法展出方面有藝術顧問書法家宋良銘大作，國畫展出方面有山水、花鳥及理事謝文山的達摩國畫作品；精銳盡出，展現畫作實力。

市立圖書館中壢分館劉銀丹主任表示，從2015年至今不斷在辦理各式藝文展覽，桃園市藝術交流協會多種類型畫作的呈現，豐富且提升圖書館的藝術氛圍，歡迎有興趣的民眾踴躍蒞臨觀賞。

「桃園市藝術交流協會會員聯展」於9月2至27日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展。圖／桃市府文化局提供
「桃園市藝術交流協會會員聯展」於9月2至27日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展。圖／桃市府文化局提供

桃園 圖書館 畫作

延伸閱讀

桃園石門山入口步道啟用 鄭文燦：平坦、方便健行

鄭寶清今將登記選桃園市長 鄭文燦：三打一還是會贏

YouTuber改編廣告原曲酸SONY PS5漲價 網友大讚：根本高階藝術梗！

超絕吃法！中壢「韓奶奶韓式滷味」韓國奶奶的經典配方 它不道地誰道地 辣炒年糕必吃

相關新聞

台中實體開學 全家染疫他不想就醫 醫憂這類人藏黑數

中小實體開學，台中市昨新增學生確診786人，共有214班停課，除了家長無奈「孩子停課、復課無線循環的夢靨又來了」，台中診...

9月1日起 65歲以上民眾可以免費領取5劑家用快篩

今天9月1日起多項防疫新制上路，包括65歲以上民眾可以免費領取5劑家用快篩試劑。今天早上就有許多65歲以上民眾前往健保藥...

《衣袖紅鑲邊》2PM李俊昊二度崛起 早入社會明白「這世界是冷酷的」

風靡萬千粉絲的韓國「野獸派男團」2PM成員—李俊昊，首個台灣雜誌封面拍攝就獻給《Harper’s BAZAAR MAN》國際中文版，此次更是台灣BAZAAR團隊獨家的專訪。

遭環團指控罐頭違反勞動人權 業者：不精確的資訊影射

環團綠色和平組織金公布調查報告，報告中顯示台灣企業豐群水產在美國的子公司大黃蜂供應鏈中，疑似涉及非法漁業（IUU）以及強...

印度爆染疫後染黑真菌失明 北醫大學者運用AI系助預測

新冠疫情席捲全球，印度染疫人數已達到4千多萬人，當地學者發現，印度新冠患者在染疫期間，免疫系統脆弱，出現多名染疫期間再感...

健全高雄交通 國7及高屏第二快速道路進入二階環評

攸關大高雄各地交通的道路興建計畫陸續推動，交通局長張淑娟今日在高市議會報告指出，國道7號及高屏第二快速公路均進入二階環評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。