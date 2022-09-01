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桃園藝術交流協會明起中壢圖書館開展 3種畫風一次滿足
「桃園市藝術交流協會會員聯展」於9月2至27日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展，將展出油畫、書法及國畫等，涵蓋鯉魚、山水、農家樂、花鳥等各種主題風格，歡迎民眾參觀。
桃園市藝術交流協會為一群熱愛藝術文化的人士所組成，以結合文化藝術界力量，發揚中華藝術文化，促進藝術交流及推展公益活動，加速文化生活品質，讓藝術深耕地方。
此次展覽作品包含油畫、書法及國畫等，油畫展出方面有前理事長鍾隆枝的鯉魚、山水、農家樂等作品，書法展出方面有藝術顧問書法家宋良銘大作，國畫展出方面有山水、花鳥及理事謝文山的達摩國畫作品；精銳盡出，展現畫作實力。
市立圖書館中壢分館劉銀丹主任表示，從2015年至今不斷在辦理各式藝文展覽，桃園市藝術交流協會多種類型畫作的呈現，豐富且提升圖書館的藝術氛圍，歡迎有興趣的民眾踴躍蒞臨觀賞。
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