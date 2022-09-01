台中實體開學 全家染疫他不想就醫 醫憂這類人藏黑數

中小實體開學，台中市昨新增學生確診786人，共有214班停課，除了家長無奈「孩子停課、復課無線循環的夢靨又來了」，台中診所醫師施勝桓發現，診所一晚的確診病患飆升到二、三十人，不乏學生全家快篩陽確診一起線上看診，有一名爺爺都已經很喘一度拒就醫，憂心有長者很能忍恐藏黑數，提醒家有長者的民眾應多留意。

施勝桓舉例，這名七十多歲長者在實體開學後，全家快篩陽，但長者自認「身體又沒有怎樣」拒絕線上看診，送到醫院急診門口拒下車，最後經家人求助診所，在醫師游說下才接受線上看診，醫師發現長者很喘，判定確診且為高風險，經開立抗病毒藥物投藥，症狀才緩解。

疾管署統計，至昨天上午10時，台中市65歲以上長者第4劑疫苗施打19萬7041人，疫苗涵蓋率47.68%。