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台中實體開學 全家染疫他不想就醫 醫憂這類人藏黑數

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影

中小實體開學，台中市昨新增學生確診786人，共有214班停課，除了家長無奈「孩子停課、復課無線循環的夢靨又來了」，台中診所醫師施勝桓發現，診所一晚的確診病患飆升到二、三十人，不乏學生全家快篩陽確診一起線上看診，有一名爺爺都已經很喘一度拒就醫，憂心有長者很能忍恐藏黑數，提醒家有長者的民眾應多留意。

施勝桓舉例，這名七十多歲長者在實體開學後，全家快篩陽，但長者自認「身體又沒有怎樣」拒絕線上看診，送到醫院急診門口拒下車，最後經家人求助診所，在醫師游說下才接受線上看診，醫師發現長者很喘，判定確診且為高風險，經開立抗病毒藥物投藥，症狀才緩解。

疾管署統計，至昨天上午10時，台中市65歲以上長者第4劑疫苗施打19萬7041人，疫苗涵蓋率47.68%。

施勝桓提醒，Omicron亞變異BA.4、BA.5來勢洶洶，長者若出現症狀或快篩陽，請速就醫，透過醫師評估給予抗病毒藥物，降低重症發生；尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿，現行供應的第四劑疫苗和次世代疫苗保護力差不多，所以不用等，有疫苗就打。

台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓建議，尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿。圖為長者日前在台中市文心森林公園接種站接種疫苗。記者趙容萱／攝影

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