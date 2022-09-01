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影／台北榮總發表頑性癲癇治療新曙光「聚焦式超音波」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以聚焦式超音波治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於111年1月表在癲癇學界國際一流期刊「Epilepsia」。記者邱德祥／攝影
台北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以聚焦式超音波治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於111年1月表在癲癇學界國際一流期刊「Epilepsia」。記者邱德祥／攝影

台北榮總上午發表頑性癲癇治療新曙光一聚焦式超音波。針對藥物效果不佳的頑性癲癇患者過去一直苦無簡易且有效的治療方法，近期聚焦式超音波療法的出現可望改變這個情況，台北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以聚焦式超音波治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於111年1月表在癲癇學界國際一流期刊「Epilepsia」。

發作源自於腦部不正常放電，已開發國家每年10萬人中有50人發病，而開發中國家則高達100人，癲病患者中約有對20-40%屬於對藥物反應不良之頑性癲癇(drug-epilepsy)，根據109年的統計，台灣頑性癲癇病患列入身心障礙者將近5000名，大部份需要家人照護，承受發作伴隨的不適及意外險風，對於個人及家庭都造成巨大且長期精神、經濟的影響。

台北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以聚焦式超音波治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於111年1月表在癲癇學界國際一流期刊「Epilepsia」。記者邱德祥／攝影
台北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以聚焦式超音波治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於111年1月表在癲癇學界國際一流期刊「Epilepsia」。記者邱德祥／攝影

癲癇 患者 榮總

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