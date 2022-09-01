治療頑性癲癇 台北榮總創新聚焦式超音波療法

依2020年統計，國內頑性癲癇病患列入身心障礙者已近5000名，但因患者對藥物治療效果不佳，一直苦無簡易且有效的治療方法。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，以「聚焦式超音波」治療患者，於第一期臨床安全性試驗，證實超音波能量可以安全地聚焦到癲癇發作點，同時觀察到電生理訊號的改變，相關結果已於今年1月發表在癲癇學界國際期刊「Epilepsia」。

癲癇發作源自於腦部不正常放電，在已開發國家每年10萬人中有50人發病，開發中國家則高達100人，目前估計國內患者約有6至7萬人。

癲癇患者中約3成屬於對藥物反應不良的頑性癲癇，且大部份患者需要家人照護，並承受發作伴隨的不適及意外風險，對個人及家庭都造成巨大且長期精神、經濟影響。

台北榮總神經醫學中心主任王署君說，該中心癲癇團隊使用低強度聚焦式超音波脈衝技術，達到無創穿顱以調節或阻斷大腦特定區域的神經傳導訊號，如癲癇發作症狀的訊號，且不造成輻射、感染、出血和組織破壞等腦部損傷。

尤香玉說，相較於行之有年的手術切除、射頻燒灼、腦深層刺激、迷走神經刺激及立體定位放射線手術等侵入式治療，低強度聚焦式超音波脈衝侵入性低，患者接受度高；另比較經顱磁刺激，經顱直流電刺激和三叉神經刺激等侵入性較低的其他神經調節技術，也因空間解析度差，不具專一性或腦部穿透力小，效果方面力有未逮。因此，低強度聚焦式超音波脈衝這種非侵入式治療同時具備安全性與精準性，可針對深部病灶治療頑性癲癇。

尤香玉指出，於2020年10月完成6位頑性癲癇受試者第一期臨床試驗後，此治療為亞洲首創，去年9月第二屆聚焦式超音波神經調控研討會及11月的第七屆國際聚焦式超音波線上研討會發表初步結果，除觀察到腦電波訊號於治療前後變化外，部份受試者也出現腦波頻譜改變的情形，但受限於此先導試驗觀察期的限制，目前正進行第二期有效性臨床試驗，預計收治12名患者，目前已收案4人，以優化治療參數。

這項試驗也證實其可安全地投射聚焦式超音波能量到適當的腦內位置，並獲得治療程序上的調整依據。尤香玉說，非侵入且低能量的聚焦式超音波神經調控，將是未來治療癲癇可行的治療方式，北榮團隊於去年5月及7月分別獲得人體試驗委員會（IRB）與衛福部食藥署（TFDA）核准後，現在已經開始下階段試驗收案，希望能擴大受試者規模及觀察時間，確認治療效果並作為日後治療參數的基礎。

尤香玉說，收治臨床試驗個案須為成人，並於一個月發作3次以上的頑性癲癇確診患者，而無法進行手術或對手術有疑慮患者，但目前尚不收治懷孕患者。至於，何時可以完成第三期臨床試驗？台北榮總神經外科主治醫師李政家說，預計3到5內完成試驗，即可以用於治療患者。