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九三軍人節樂遊宜蘭傳藝 憑證免費入園現省150元
九三軍人節即將到來，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區為向國軍官兵致敬，民眾當天出示「軍人身分證」即可免費暢遊，現省150元門票。此外，國軍北部地區人才招募中心宜蘭招募站也會來到園區，帶來精彩的「國軍娃娃舞」、「蘭指部戰技隊」快閃演出，歡迎大小朋友一起來歡慶。
傳藝委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，每逢防颱救災、軍演防疫等前線支援緊急狀況，都會看到國軍辛苦付出的身影。因此邀請國軍與親友在九三軍人節當天，來宜蘭傳藝園區欣賞藝文之美，舒緩勤務緊繃的心情。
「歡慶九三在蘭陽 軍魂久閃耀光芒」活動，將於軍人節當天下午3點到3點30分在園區廟埕廣場登場，現場會有「國軍娃娃舞」、「蘭指部戰技隊」的快閃演出，詳情可上臉書「宜蘭傳藝園區」查詢。
凡於9月3日憑軍人身分證者，可免費暢遊宜蘭傳藝園區，同行1名眷屬也有9折購票優惠。不只軍人節當天入園免費，9月4日至明年9月2日，國軍憑證持續享優惠，購票9折、園區消費也享9折。
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