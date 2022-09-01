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航發會「飛航解密」講座10月登場 還可模擬機艙體驗

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
航發會舉辦的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，今年邁入第六個年頭，累積超過32位來自不同崗位的飛航職人分享職涯經驗談，圖／航發會提供
航發會舉辦的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，今年邁入第六個年頭，累積超過32位來自不同崗位的飛航職人分享職涯經驗談，圖／航發會提供

由財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）舉辦的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，今年邁入第六個年頭，累積超過32位來自不同崗位的飛航職人分享職涯經驗談，今年的講座將於10月起，在台北、台中、台南三地陸續登場，即日起開放報名，歡迎對航空有興趣的年輕學子和民眾踴躍報名。

航發會表示，台北場將延續去年大受歡迎的模擬機艙體驗，將A320模擬駕駛機艙搬進會場，開放民眾體驗，台中和台南場也將舉辦飛航主題闖關和抽獎活動。

航空產業受到新冠肺炎疫情衝擊已有2年，經營環境受到嚴峻挑戰，不過從今年開始隨著疫苗普及各國防疫有成，逐漸開放國門，航空恢復過去的榮景指日可待。航發會表示，期待透過飛航講座能夠讓更多人認識各種航空職務內容，也希望更多人在未來付諸實質行動，一起加入航空產業共同奮鬥。

根據航發會規畫，今年飛航講座以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，規畫飛機駕駛員、空服事務長、飛航管制員、航務員等四個航空職務為講題，邀請各職務的達人親身分享工作經驗。

講座首先由中華航空助理總機師陸世諺（台北）、陳平永（台中）、總機師盧希文（台南），以自身經驗分享專業飛行員的培訓過程以及面臨挑戰所需要具備的能力。第二位講者則是邀請長榮航空空服本部副執行總事務長侯淑滿，藉由自己在職涯中的經歷，分享空服員的職涯發展以及飛行生活的喜樂與酸甜。

第三場演講將由現任交通部民用航空局飛航服務總台主任張子修（台北）、督導么煥昇（台中）、管制員邱浩偉（台南），解說飛航管制員的一天與工作流程、航管知識以及如何通過民航特考成為一位飛航管制員。

最後一位壓軸講師將邀請台北國際航空站（松山機場）航務組長盎梁仲平，為聽眾解說什麼是航務員、航務員的工作內容以及機場空側作業標準。

航發會表示，飛航講座是航發會每年重要活動，希望創造國人與航空產業的對話，今年持續辦理A320模擬駕駛機艙體驗活動，目的也是希望主動拉近與航空迷的距離，擴散航空科普知識，讓航空產業更接地氣，鼓勵更多的年輕人成為航空領域的生力軍。

今年3個場次分別是10月1日（周六）在集思北科大會議中心2F感恩廳、11月12日在台中裕元花園酒店B1國際演講廳及11月19日（周六）在台南香格里拉遠東國際大飯店9F國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。報名網址：  http://www.air-forum.com ，詳情可電洽02-2257-0207。

航發會表示，台北場將延續去年大受歡迎的模擬機艙體驗，將A320模擬駕駛機艙搬進會場，開放民眾體驗。圖／航發會提供
航發會表示，台北場將延續去年大受歡迎的模擬機艙體驗，將A320模擬駕駛機艙搬進會場，開放民眾體驗。圖／航發會提供
由財團法人中華航空事業發展基金會(航發會)舉辦的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，將於10月起，在台北、台中、台南三地陸續登場，即日起開放報名。圖／航發會提供
由財團法人中華航空事業發展基金會(航發會)舉辦的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，將於10月起，在台北、台中、台南三地陸續登場，即日起開放報名。圖／航發會提供

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