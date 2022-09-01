聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎接台灣設計展 六合夜市起家的連鎖便當店全新亮相
台灣設計展睽違10年重回高雄舉辦，將於9月底開展。高市府經發局與台灣設計研究院合作提升在地品牌設計力，協助高雄發跡的全國連鎖便當店正忠排骨飯開發全新識別系統，今天新開幕的鳳山青年店搶先曝光「排骨君GOODBOY」標誌，創業31年的老字號便當店延續「正忠紅」風格，帶來耳目一新的感受。
配合「台灣設計、設計台灣」主題，高雄市府要將蓬萊商港區打造成「設計中島」，趁此次設計展同時推動在地品牌再造，率先與高雄最具代表性的便當連鎖店攜手合作。今天開幕的高雄鳳山青年店以全新的品牌字體與形象亮相，啟用嶄新設計識別。
經發局指出，今天首發曝光的分店是正忠排骨飯全國第38家，正忠各分店均選擇路口三角窗開店，「正忠紅」招牌與字體陪伴高雄市民成長，這次設計著重品牌識別及便當盒重新設計，另從排骨具扁平架構、弧形厚度及骨狀邊角等特色所研發排骨體，讓消費者直接聯想排骨外觀，加深連結度。
此外，正忠排骨飯原有的店招是手持湯瓢與鍋鏟的傳統廚師圖像，此次打造全新「排骨君GOODBOY」形象，另賦予「主菜界的乖乖排、不挑食、性格開朗樂觀、分享活力與快樂」等概念，要靠可愛圖樣吸引年輕族群目光。
經發局長廖泰翔說，正忠排骨飯從六合夜市發跡，創始店位在三民區正忠路，盼藉由導入全新客製的排骨字體與識別系統，打造示範案例、帶動話題與設計風氣，展現高雄設計的能量與正向影響力。
正忠排骨創辦人王致中表示，創業31年，感謝市府、台灣設計研究院及負責設計的無氏製作，期待全新的品牌形象帶給消費者不一樣的感受，邁向下個30年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言