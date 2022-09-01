迎接台灣設計展 六合夜市起家的連鎖便當店全新亮相

台灣設計展睽違10年重回高雄舉辦，將於9月底開展。高市府經發局與台灣設計研究院合作提升在地品牌設計力，協助高雄發跡的全國連鎖便當店正忠排骨飯開發全新識別系統，今天新開幕的鳳山青年店搶先曝光「排骨君GOODBOY」標誌，創業31年的老字號便當店延續「正忠紅」風格，帶來耳目一新的感受。

配合「台灣設計、設計台灣」主題，高雄市府要將蓬萊商港區打造成「設計中島」，趁此次設計展同時推動在地品牌再造，率先與高雄最具代表性的便當連鎖店攜手合作。今天開幕的高雄鳳山青年店以全新的品牌字體與形象亮相，啟用嶄新設計識別。

經發局指出，今天首發曝光的分店是正忠排骨飯全國第38家，正忠各分店均選擇路口三角窗開店，「正忠紅」招牌與字體陪伴高雄市民成長，這次設計著重品牌識別及便當盒重新設計，另從排骨具扁平架構、弧形厚度及骨狀邊角等特色所研發排骨體，讓消費者直接聯想排骨外觀，加深連結度。

此外，正忠排骨飯原有的店招是手持湯瓢與鍋鏟的傳統廚師圖像，此次打造全新「排骨君GOODBOY」形象，另賦予「主菜界的乖乖排、不挑食、性格開朗樂觀、分享活力與快樂」等概念，要靠可愛圖樣吸引年輕族群目光。

經發局長廖泰翔說，正忠排骨飯從六合夜市發跡，創始店位在三民區正忠路，盼藉由導入全新客製的排骨字體與識別系統，打造示範案例、帶動話題與設計風氣，展現高雄設計的能量與正向影響力。