來了！總獎金45萬元西拉雅趣飛車即日起報名中

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車」，即日起至9月23日受理報名，總獎金達45萬元，冠軍得主更可獨拿20萬元獎金，預料如往年將掀起高潮。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能說，邁入第9年的趣飛車活動，將於11月6日於走馬瀨農場登場，即日起至9月23日受理報名，總獎金高達45萬元，共有11個獎項，冠軍得主更可以抱回20萬元獎金，前35隊報名並完成賽事隊伍可獲得5000元交通補貼，歡迎各路創意達人、造車好手、賽道狂人組隊來參加。

他表示，今年以「仙境。西拉雅」為主題，並應用在造車創意之中，參賽者們融入西拉雅轄區內具有「仙境」元素進行設計，希望可以打造出最仙的賽事。

另外，也將於10月舉辦「趣味造車暖身賽」，邀請6至12歲小朋友前來發揮創意打造獨一無二的無動力小車。

西拉雅國家風景區管理處說，活動當日除有充滿速度與刺激的飛車賽事，周邊也安排許多精彩活動，有大型戶外彈跳氣墊、草原親子活動、南臺灣知名餐車及熱鬧樂團表演，歡迎大朋友小朋友一起參與。

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